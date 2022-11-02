Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

МОУ о ситуации на фронтах: ВСУ закрепляются и готовятся освобождать территории

Валентина РоманенкоСреда, 2 ноября 2022, 15:35
МОУ о ситуации на фронтах: ВСУ закрепляются и готовятся освобождать территории
Анна Маляр. фото - Армия Inform

Сейчас на фронте идет подготовка к освобождению украинских территорий и закрепление Сил обороны в уже деоккупированных населенных пунктах.

Источник: замминистра обороны Анна Маляр в эфире национального телемарафона

Детали: По ее словам интенсивность и динамика боевых действий на участках фронта разная. Эпицентром этой недели является Бахмут, Соледар и вообще Донецкое направление.

Реклама:

Враг пытается выйти на границы Донецкой области, там продолжаются ожесточенные бои. Силы обороны держат активную оборону и не сдают ни одного сантиметра украинской земли.

Прямая речь: "Если говорить в целом о ситуации на фронтах, то можно охарактеризовать это как подготовку к освобождению наших территорий и закрепление на тех территориях, которые уже освободили. Там продолжаются стабилизационные мероприятия. Это очень серьезные меры всех Сил обороны и безопасности".

Знать больше: "Кочуем, катаем, бьем оккупантов". Как артиллеристы держат фронт на Бахмутском направлении

ВИДЕО ДНЯ
Темы: войнаМинобороны
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
война
К Реестру убытков Украины от войны присоединилась Швейцария
В Полтаве задержали фитнес-тренера, который оскорблял военных
Атака дронов на Псков: ГУР подтвердил уничтожение 4 самолетов Ил-76, еще 2 повреждены
Последние новости
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
20:36
На юге ПВО сбила три вражеских разведывательных беспилотника
20:19
Ряд услуг сервисных центров МВД подорожают с 1 января
20:14
Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
20:08
Зеленский обсудил с Папой Римским "формулу мира"
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
19:40
Россияне ударили по жилым домам в Херсоне, есть пострадавшие
19:37
В Украине хотят национализировать два пассажирских самолета одной из компаний "Ростеха"
19:20
Ермак обсудил с венгерским министром Сийярто организацию встречи Зеленского и Орбана
Все новости...
Реклама: