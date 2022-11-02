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МОУ о ситуации на фронтах: ВСУ закрепляются и готовятся освобождать территории

Валентина РоманенкоСреда, 2 ноября 2022, 16:35
Анна Маляр. фото - Армия Inform

Сейчас на фронте идет подготовка к освобождению украинских территорий и закрепление Сил обороны в уже деоккупированных населенных пунктах.

Источник: замминистра обороны Анна Маляр в эфире национального телемарафона

Детали: По ее словам интенсивность и динамика боевых действий на участках фронта разная. Эпицентром этой недели является Бахмут, Соледар и вообще Донецкое направление.

Враг пытается выйти на границы Донецкой области, там продолжаются ожесточенные бои. Силы обороны держат активную оборону и не сдают ни одного сантиметра украинской земли.

Прямая речь: "Если говорить в целом о ситуации на фронтах, то можно охарактеризовать это как подготовку к освобождению наших территорий и закрепление на тех территориях, которые уже освободили. Там продолжаются стабилизационные мероприятия. Это очень серьезные меры всех Сил обороны и безопасности".

Знать больше: "Кочуем, катаем, бьем оккупантов". Как артиллеристы держат фронт на Бахмутском направлении

Темы: войнаМинобороны
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