На деятельность канала "Рада" из бюджета выделили почти 200 млн гривен – Корниенко

Первый вице-спикер ВРУ Александр Корниенко рассказал, что в госбюджете на 2023 год более 190 миллионов гривен выделят для работы телеканала "Рада".

Источник: Корниенко в разговоре с корреспондентом "Украинской правды"

Прямая речь: "Расходы на освещение деятельности парламента запланированы в объеме 192,9 млн грн (при заявленной потребности в более чем 210 млн грн).

Это включает работу канала "Рада", газеты "Голос Украины" освещение в других медиа и тому подобное.

Конечная сумма зависит от потребностей газеты "Голос Украины", которая финансируется по одной бюджетной программе с каналом "Рада", но примерно можно оценить, что канал может рассчитывать на 150-170 млн грн".

Детали: По словам Корниенко, эти средства позволят выпускать в эфир "качественный продукт" для участия в едином телемарафоне.

Первый вице-спикер также сообщил, что из-за недостатка средств канал "Рада" продолжает оптимизацию структуры, но "она не касается творческих работников канала".

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Также, в Раде работают над улучшением коммуникации ВР в соцсетях.

По словам парламентария, в 2022 году в бюджете на деятельность "Рады" заложили около 380-390 млн гривен, однако из-за военного положения освоили не все. В начале войны правительство сократило государственное обеспечение на 10%.