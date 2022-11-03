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На оккупированных территориях россияне "охотятся" на мужчин призывного возраста – Минобороны

"Украинская правда"Четверг, 3 ноября 2022, 15:55

На временно оккупированных территориях Украины участились случаи исчезновения местных жителей, мужчин призывного возраста насильно "мобилизуют" в ряды оккупационных войск.

Источник: брифинг спикера Министерства обороны Украины Александра Мотузяника в Military Media Center

Прямая речь: "Увеличилось количество случаев пропажи без вести местных жителей, а также проведение облав и охоты на мужчин призывного возраста, которых насильственно доставляют в военкоматы для обеспечения выполнения плана мобилизации на временно оккупированных территориях".

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Детали: По словам Мотузяника, введение врагом так называемого военного положения на временно оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей направлено на дальнейшее усиление оккупационного режима и давления на местное население.

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Темы: оккупациявойнаМинобороны
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