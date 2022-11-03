В Беларуси женщине дали год колонии: была пьяна и назвала Лукашенко козлом

В Беларуси женщину приговорили к году колонии за слова "Лукашенко – козел, платит своим милиционерам, которые ничего не делают", которые она, будучи пьяной, сказала правоохранителям.

Источник: правозащитная организация "Вясна"

Дословно Вясна: "3 ноября в суде г. Молодечно и Молодечненского района судья Вадим Петрусевич признал Людмилу Самак виновной по ст. 368 (оскорбление президента) УК. Он приговорил ее к году лишения свободы в колонии общего режима".

Детали: Правозащитники отмечают, что Самак – жительница Крупского района, больная туберкулезом и хроническим алкоголизмом, она имеет несколько судимостей.

Женщину задержали 19 сентября 2021 года, когда она ехала в инфекционную больницу лечиться от туберкулеза.

На вокзале в Молодечно женщина сидела на скамейке и пила алкоголь. К ней подошли сотрудники полиции. Самак начала ругаться и кричать, что Лукашенко "козел, он платит своим милиционерам, которые ничего не делают". Это зафиксировали устройства видеозаписи полицейских.

Прокуратура требовала за оскорбление Лукашенко 2 года колонии общего режима.