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В Беларуси женщине дали год колонии: была пьяна и назвала Лукашенко козлом

Ирина БалачукЧетверг, 3 ноября 2022, 16:32
В Беларуси женщине дали год колонии: была пьяна и назвала Лукашенко козлом
Самопровозглашенный президент Беларуси. Фото с сайта president.gov.by

В Беларуси женщину приговорили к году колонии за слова "Лукашенко – козел, платит своим милиционерам, которые ничего не делают", которые она, будучи пьяной, сказала правоохранителям.

Источник: правозащитная организация "Вясна"

Дословно Вясна: "3 ноября в суде г. Молодечно и Молодечненского района судья Вадим Петрусевич признал Людмилу Самак виновной по ст. 368 (оскорбление президента) УК. Он приговорил ее к году лишения свободы в колонии общего режима".

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Детали: Правозащитники отмечают, что Самак – жительница Крупского района, больная туберкулезом и хроническим алкоголизмом, она имеет несколько судимостей.

Женщину задержали 19 сентября 2021 года, когда она ехала в инфекционную больницу лечиться от туберкулеза.

На вокзале в Молодечно женщина сидела на скамейке и пила алкоголь. К ней подошли сотрудники полиции. Самак начала ругаться и кричать, что Лукашенко "козел, он платит своим милиционерам, которые ничего не делают". Это зафиксировали устройства видеозаписи полицейских.

ВИДЕО ДНЯ

Прокуратура требовала за оскорбление Лукашенко 2 года колонии общего режима.

Темы: БеларусьсудЛукашенко
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