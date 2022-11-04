Над Львовской областью сбили дрон-камикадзе
Пятница, 4 ноября 2022, 08:47
Бойцы Воздушного командования "Запад" сбили над Львовской область дрон-камикадзе "Шахед" иранского происхождения.
Источник: глава Львовской ОГА (ОВА) Максим Козицкий
Прямая речь: "Силы ПВО сбили над Львовщиной иранский дрон-камикадзе "Шахид". Разрушений и пострадавших в области нет. Спасибо нашим защитникам из ВК "Запад" за блестящую работу!".
Напомним: В ночь на 4 ноября в Днепропетровской области силы ПВО приземлили 8 вражеских "Шахедов".
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