Над Львовской областью сбили дрон-камикадзе

Бойцы Воздушного командования "Запад" сбили над Львовской область дрон-камикадзе "Шахед" иранского происхождения.

Источник: глава Львовской ОГА (ОВА) Максим Козицкий

Прямая речь: "Силы ПВО сбили над Львовщиной иранский дрон-камикадзе "Шахид". Разрушений и пострадавших в области нет. Спасибо нашим защитникам из ВК "Запад" за блестящую работу!".

Напомним: В ночь на 4 ноября в Днепропетровской области силы ПВО приземлили 8 вражеских "Шахедов".