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Разведка Британии: Заградотряды РФ свидетельствуют о нежелании воевать и плохой дисциплине

"Европейская правда"Пятница, 4 ноября 2022, 09:26

Британская разведка обратила внимание на российскую практику использования заградительных отрядов для расстрела дезертиров.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

"Из-за низкого морального духа и нежелания воевать, российские войска, вероятно, начали разворачивать "заградительные отряды" или "блокировочные подразделения", - говорится в обзоре.

Эти подразделения угрожают расстреливать собственных отступающих солдат с целью принудить их к наступлению, и использовались российскими войсками в предыдущих конфликтах.

"Российские генералы, вероятно, хотят, чтобы командиры применяли оружие против дезертиров, в том числе, возможно, они санкционировали стрельбу на поражение таких дезертиров после предупреждения. Генералы также, вероятно, хотят удерживать оборонительные позиции до смерти" - говорится в обзоре.

Тактика расстрела дезертиров, по мнению британской разведки, свидетельствует о низком качестве, низком моральном духе и недисциплинированности российских войск.

Ранее разведка сообщала, что у российской армии стало больше проблем с доставкой на передовую патронов для стрелкового оружия из-за оснащения мобилизованных АКМ.

Темы: войнаРосcияразведка
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