Блинкен: Любое применение ядерного оружия Россией будет катастрофическим для Путина

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что любое применение ядерного оружия президентом России Владимиром Путиным будет иметь катастрофические последствия для него и его страны.

Об этом он сказал в рамках встречи министров иностранных дел G7 в Германии, пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Вместе с G7 страны всего мира дают понять президенту Путину, что любое применение ядерного оружия будет катастрофой для него и для России", - сказал Блинкен.

Министры в совместном заявлении по итогам встречи заявили, что страны G7 готовы отреагировать на любое применения Москвой химического, биологического или ядерного оружия.

Госсекретарь также высказался по поводу ограничения цен на российскую нефть, установленного "Большой семеркой", что является ключевым способом, с помощью которого альянс пытается наказать Россию за вторжение в Украину.

Он преуменьшил опасения, что такой механизм может дать обратный эффект и привести к росту цен на газ на фоне угроз Кремля отказаться от продажи нефти странам, которые введут предельную цену.

"Это обеспечение дальнейшего поступления энергии на рынок для удовлетворения спроса. А во-вторых, чтобы ограничить возможности президента Путина набивать свои карманы за счет доходов от продажи энергоносителей для подпитки и финансирования войны против Украины. Я считаю, что этот механизм поможет нам сделать именно это", - сказал Блинкен.