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Оккупанты провоцируют экологическую катастрофу на Херсонщине, в воде до 10 тонн горючего – ОВА

Катерина ТищенкоПятница, 4 ноября 2022, 22:41
Оккупанты провоцируют экологическую катастрофу на Херсонщине, в воде до 10 тонн горючего – ОВА
фото из Telegram Янушевича

Российские оккупанты провоцируют экологическую катастрофу в Херсонской области, подрывая плавсредства и суда.

Источник: председатель Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram

Дословно: "Захватчики подрывают плавсредства и суда возле пристаней и причалов Днепра и его притоков. Из-за этого в реке уже тонны масла и горючего! Вредные вещества течением несет в дельту Днепра, в сторону заповедной зоны Национального природного парка "Нижнеднепровский".

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Эти территории охраняются Рамсарской конвенцией о водно-болотных угодьях, которые имеют международное значение главным образом как среды обитания водоплавающих птиц. Поэтому эта экологическая катастрофа может иметь и международные последствия.

По предварительной оценке, в воду попало до 10 тонн горюче-смазочных материалов. Это может привести к уничтожению речной флоры и фауны, а также отравлению местности на десятки лет. В дальнейшем опасные вещества могут попасть и в Черное море".

Детали: Председатель ОВА отметил, что для ликвидации последствий необходимо как можно быстрее перекрыть нефтяные пятна и собрать их. Украина не может оперативно это сделать из-за отсутствия доступа к временно оккупированным территориям.

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Темы: Херсонская областьэкологиявода
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