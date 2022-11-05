Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Российские врачи в Мелитополе пьянствуют вместо спасения оккупантов - мэр

Роман ПетренкоСуббота, 5 ноября 2022, 08:52
российские оккупанты, фото риа новости

Раненых захватчиков свозят в Мелитополь Запорожской области, но там не хватает врачей, поэтому россияне стягивают туда своих медиков, сообщил мэр города Иван Федоров.

Источник: Федоров в Facebook

Прямая речь Федорова: "В медицинских подразделениях оккупантов не хватает квалифицированного персонала, в частности врачей-хирургов. Их медперсонал не способен оказать качественную медицинскую помощь.

По данным Генштаба, 3 ноября в наш город привезли около 80 раненых росармейцев.

Но украинских врачей не хватает, поэтому в Мелитополь завезли и российских медиков, которые пьют и развлекаются".

Детали: По словам Федорова, оккупанты провоцируют гуманитарную катастрофу и ставят под удар мирных жителей.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: МелитопольоккупацияРосcиявойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Кличко не исключает полного блэкаута: просит делать запасы и договариваться с родственниками

В Луганской области ВСУ уничтожили батальон мобилизованных россиян, сотни погибших – СМИ

В МИД ответили лидеру фракции партии Шольца: Украина не ведет список террористов

Немецкую фирму заподозрили в поставках топлива для российских бомбардировщиков - СМИ

Журналисты позвонили детям российских чиновников и предложили ехать на войну

Иран признал поставки дронов в Россию перед вторжением в Украину в феврале

Все новости...
Мелитополь
В Мелитополе прогремели взрывы на заводе, где был штаб оккупантов
Россияне наращивают темпы мародерства на оккупированных территориях – Сопротивление
Оккупанты ввели военную цензуру в Мелитополе - мэр
Последние новости
00:30
Из Ирана в Россию доставили грузовой самолет, вероятно, с дронами-камикадзе - СМИ
23:53
Кличко рассказал, сколько людей сейчас живет в Киеве и будет ли Новый год
23:34
Кличко не исключает полного блэкаута: просит делать запасы и договариваться с родственниками
22:58
В Испании изъяли крупнейшую в мире партию марихуаны стоимостью 64 млн евро
22:25
Россияне обстреляли Днепропетровщину, ранен ребенок
22:23
Ужас выворачивал душу наружу. История мариупольца, получившего шанс на новую жизнь
22:17
ЗАЭС снова подключили к электросети: все 6 энергоблоков с питанием
21:45
В Луганской области ВСУ уничтожили батальон мобилизованных россиян, сотни погибших – СМИ
21:13
В МИД ответили лидеру фракции партии Шольца: Украина не ведет список террористов
21:09
Диктаторский мрак: Россия уничтожает критическую инфраструктуру Украины - Михаил Дубинянский
Все новости...