Российские врачи в Мелитополе пьянствуют вместо спасения оккупантов - мэр

Раненых захватчиков свозят в Мелитополь Запорожской области, но там не хватает врачей, поэтому россияне стягивают туда своих медиков, сообщил мэр города Иван Федоров.

Источник: Федоров в Facebook

Прямая речь Федорова: "В медицинских подразделениях оккупантов не хватает квалифицированного персонала, в частности врачей-хирургов. Их медперсонал не способен оказать качественную медицинскую помощь.

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По данным Генштаба, 3 ноября в наш город привезли около 80 раненых росармейцев.

Но украинских врачей не хватает, поэтому в Мелитополь завезли и российских медиков, которые пьют и развлекаются".

Детали: По словам Федорова, оккупанты провоцируют гуманитарную катастрофу и ставят под удар мирных жителей.