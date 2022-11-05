Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Из вражеского плена освободили уже 268 бойцов Нацгвардии

Валентина РоманенкоСуббота, 5 ноября 2022, 14:57
фото НГУ

Во время обменов из российского плена освободили всего 268 военнослужащих Национальной гвардии.

Источник: пресс-служба Нацгвардии

Дословно: "По результатам обменов, которые уже состоялись с начала широкомасштабного вторжения российских войск на территорию Украины освобождено всего 268 военнослужащих Нацгвардии, из них 24 женщины.

Крайний обмен состоялся 3 ноября. По его результатам, из российского плена удалось вернуть 33 военнослужащих Национальной гвардии Украины".

Детали: В НГУ заверили, что возвращенным предоставляется необходимая медицинская и психологическая помощь. Работа по возвращению всех украинских защитников продолжается.

Родственников и близких призывают при необходимости обращаться на горячую линию НГУ, в воинские части, где они проходят службу, или в Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными и не передавать эти данные посторонним лицам, чтобы не навредить обмену и тем, кто находится в плену.

Темы: Нацгвардиявойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Иран уже использует зависимость России от поставок дронов-камикадзе - ISW

Кличко не исключает полного блэкаута: просит делать запасы и договариваться с родственниками

В Луганской области ВСУ уничтожили батальон мобилизованных россиян, сотни погибших – СМИ

В МИД ответили лидеру фракции партии Шольца: Украина не ведет список террористов

Немецкую фирму заподозрили в поставках топлива для российских бомбардировщиков - СМИ

Журналисты позвонили детям российских чиновников и предложили ехать на войну

Все новости...
Нацгвардия
Украинские воины разгромили скопление техники и оккупантов на Луганщине
Спецназовцы Нацгвардии показали, как жгут вражескую технику
"Честно отжали": Нацгвардия использует трофейную технику россиян для контрнаступления
Последние новости
07:24
Защитники ударили по штабу россиян в Запорожской области: уничтожено около 50 военных
06:47
ВСУ отбили атаки оккупантов возле 14 населенных пунктов в 4 областях - Генштаб
05:09
Американские аналитики: большинство вагнеровцев на войне в Украине — осужденные
04:22
Иран уже использует зависимость России от поставок дронов-камикадзе - ISW
03:49
Основатель Twitter извинился за действия Маска: ответственен за то, почему оказались в такой ситуации
02:59
На юге защитники выполнили более 140 огневых задач: авиация била по скоплению живой силы и ПВО оккупантов
02:18
На Херсонщине оккупанты детей из интерната отвезли в психбольницу в Крыму - омбудсмен
01:29
Россияне ударили по Запорожью: под обстрелами жилой квартал, там возник пожар
00:30
Из Ирана в Россию доставили грузовой самолет, вероятно, с дронами-камикадзе - СМИ
23:53
Кличко рассказал, сколько людей сейчас живет в Киеве и будет ли Новый год
Все новости...