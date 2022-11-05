Из вражеского плена освободили уже 268 бойцов Нацгвардии

Во время обменов из российского плена освободили всего 268 военнослужащих Национальной гвардии.

Источник: пресс-служба Нацгвардии

Дословно: "По результатам обменов, которые уже состоялись с начала широкомасштабного вторжения российских войск на территорию Украины освобождено всего 268 военнослужащих Нацгвардии, из них 24 женщины.

Реклама:

Крайний обмен состоялся 3 ноября. По его результатам, из российского плена удалось вернуть 33 военнослужащих Национальной гвардии Украины".

Детали: В НГУ заверили, что возвращенным предоставляется необходимая медицинская и психологическая помощь. Работа по возвращению всех украинских защитников продолжается.

Родственников и близких призывают при необходимости обращаться на горячую линию НГУ, в воинские части, где они проходят службу, или в Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными и не передавать эти данные посторонним лицам, чтобы не навредить обмену и тем, кто находится в плену.