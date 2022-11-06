Ночной обстрел Запорожья: один человек погиб
Воскресенье, 6 ноября 2022, 07:13
Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что из-за ночных обстрелов российских оккупантов по Запорожью погиб один человек.
Источник: Куртев в Telegram
Прямая речь Куртева: "Вражеские обстрелы разрушили здание гражданской инфраструктуры и, по предварительным данным, к большому сожалению, унесли жизнь одного человека".
Реклама:
Детали: Также от взрывной волны в близлежащих домах повылетали стекла и повреждены крыши.