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Ночной обстрел Запорожья: один человек погиб

Станислав ПогориловВоскресенье, 6 ноября 2022, 08:13
Фото: Куртев у Telegram

Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что из-за ночных обстрелов российских оккупантов по Запорожью погиб один человек.

Источник: Куртев в Telegram

Прямая речь Куртева: "Вражеские обстрелы разрушили здание гражданской инфраструктуры и, по предварительным данным, к большому сожалению, унесли жизнь одного человека".

Детали: Также от взрывной волны в близлежащих домах повылетали стекла и повреждены крыши.

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Темы: Запорожская областьвойнажертвы
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