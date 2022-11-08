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США негласно призывают банки к сотрудничеству с российскими компаниями – СМИ

Ольга ГлущенкоВторник, 8 ноября 2022, 03:37
США негласно призывают банки к сотрудничеству с российскими компаниями – СМИ
фото: Getty Images

Минфин Соединенных Штатов и Госдепартамент негласно призвали крупные американские банки, несмотря на санкции, предоставлять услуги некоторыми российскими компаниям.

Источник: Bloomberg со ссылкой на источники

Детали: Как пишет издание, речь идет о банках Citigroup и JPMorgan.

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Bloomberg пишет, что речь идет о базовых услугах, таких как расчеты в долларах США, платежные переводы и торговое финансирование для некоторых российских компаний. В этот перечень, в частности, входят "Газпром", ПАО "Уралкалий" и "ФосАгро".

"Ожидается, что банки будут обеспечивать соблюдение ограничений, отказывая в обслуживании банкам, физическим и юридическим лицам, попавшим под санкции, и могут быть наказаны многомиллиардными штрафами за их невыполнение", - говорится в публикации.

Издание также добавляет, что Минфин США имеет разъяснения для банковской отрасли о том, что ограничительные меры не касаются сфер гуманитарной помощи и сельского хозяйства.

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Темы: СШАРосcиявойнасанкции
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