Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Трамп анонсировал "очень большое заявление"

Ольга ГлущенкоВторник, 8 ноября 2022, 05:14
Трамп анонсировал очень большое заявление
Дональд Трамп, фото з архіву Білого дому

Дональд Трамп анонсировал, что 15 ноября сделает "очень большое заявление", ожидается, что бывший президент снова вступит в президентскую гонку 2024 года.

Источник: AFP/France24

Детали: Трамп, который так и не принял своего проигрыша по переизбранию президентом в 2020 году, в течение нескольких месяцев намекал, что он готов снова вступить в борьбу.

Реклама:

"Чтобы не отвлекать внимание от завтрашних очень важных, даже критически важных выборов... Я собираюсь сделать очень важное заявление во вторник, 15 ноября, в Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида", - сказал он в Огайо.

Как отмечает AFP, это заявление было наиболее близким к подтверждению намерения республиканца баллотироваться на пост президента, учитывая его сообщение на прошлой неделе о том, что он "очень, очень, очень вероятно, сделает это снова".

Темы: ТрампвиборыСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Трамп
Трамп обещает "посадить" политических оппонентов, если снова станет президентом
Штурм Капитолия: Трампа будут судить в разгар избирательной кампании в США
Трамп прошел процедуру ареста, пробыв в тюрьме 20 мин
Последние новости
22:43
Россия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
Все новости...
Реклама: