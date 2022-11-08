В Пентагоне до сих пор не имеют доказательств того, что Иран передаст РФ баллистические ракеты

Представитель министерства обороны США, бригадный генерал Патрик Райдер во вторник повторил, что американская сторона не имеет подтверждений поставки Ираном баллистических ракет России.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Я снова не могу подтвердить эту информацию... Когда мы увидим применение иранских баллистических ракет на поле боя в Украине, то сделаем все возможное, чтобы устранить это", - сказал Райдер на брифинге.

Представитель Пентагона добавил, что такие сообщения в СМИ "указывают на то, что между Россией и Ираном есть договоренность о помощи в сфере безопасности, свидетельством чего является применение РФ иранских беспилотников".

Так же Райдер сказал, что не имеет подтверждений или комментариев относительно информации британского телеканала Sky News, согласно которой РФ заплатила за иранские беспилотники наличными и образцами западного оружия, захваченного в Украине.

По данным СМИ и украинской разведки, Иран пообещал предоставить России ракеты класса "земля-земля", против которых у Украины пока нет эффективной защиты. В частности, украинской власти известно о планах России приобрести в Иране баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar и доставить их воздушным путем в Крым и морским путем в российские порты на Каспии.

Официальный Тегеран продолжает настаивать, что не передавал России оружия. Недавно, однако, Иран признал, что поставлял определенное количество беспилотников перед началом полномасштабного вторжения РФ.