Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Пентагоне до сих пор не имеют доказательств того, что Иран передаст РФ баллистические ракеты

"Европейская правда"Вторник, 8 ноября 2022, 21:42

Представитель министерства обороны США, бригадный генерал Патрик Райдер во вторник повторил, что американская сторона не имеет подтверждений поставки Ираном баллистических ракет России.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Я снова не могу подтвердить эту информацию... Когда мы увидим применение иранских баллистических ракет на поле боя в Украине, то сделаем все возможное, чтобы устранить это", - сказал Райдер на брифинге.

Представитель Пентагона добавил, что такие сообщения в СМИ "указывают на то, что между Россией и Ираном есть договоренность о помощи в сфере безопасности, свидетельством чего является применение РФ иранских беспилотников".

Так же Райдер сказал, что не имеет подтверждений или комментариев относительно информации британского телеканала Sky News, согласно которой РФ заплатила за иранские беспилотники наличными и образцами западного оружия, захваченного в Украине.

По данным СМИ и украинской разведки, Иран пообещал предоставить России ракеты класса "земля-земля", против которых у Украины пока нет эффективной защиты. В частности, украинской власти известно о планах России приобрести в Иране баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar и доставить их воздушным путем в Крым и морским путем в российские порты на Каспии.

Официальный Тегеран продолжает настаивать, что не передавал России оружия. Недавно, однако, Иран признал, что поставлял определенное количество беспилотников перед началом полномасштабного вторжения РФ.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СШАИраноружиеРосcия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Умер народный депутат нескольких созывов Юрий Кармазин

Украина и Румыния восстанавливают железнодорожное сообщение возле границы

Папа Римский: Войну в Украине не решить "инфантильной логикой оружия"

На оккупированной правобережной Херсонщине начали массово подрываться мосты

фото, видео В Ужгороде повалили памятник советскому солдату

Эксглаву НБУ Шевченко объявили в международный розыск – САП

Все новости...
США
Британия и США подготовили крупную газовую сделку - СМИ
War Speeches: англосаксы "наступают", Россия "экспортирует лошадей" в КНДР, а Путин "готов подождать"
Белый дом обещает Украине поддержку и после выборов в Конгресс США
Последние новости
15:18
Тюремные сроки получили пятеро боевиков, захватывавших Мариуполь и Северодонецк - СБУ
15:16
Meta официально анонсировала увольнение более 11 тысяч сотрудников и назвала причины
15:13
Российские пропагандисты пишут о смерти Стремоусова
15:05
Курс валют на 9 ноября: наличная гривня продолжает дешеветь
15:01
Еврокомиссия официально предложила дать Украине до €18 млрд макрофина в 2023 году
14:58
Французский энергогигант TotalEnergies объяснил свою мотивацию продолжения работы в РФ
14:56
СБУ с начала войны просила Telegram заблокировать более 1,5 тысячи анонимных каналов
14:44
Умер народный депутат нескольких созывов Юрий Кармазин
14:44
ОП создает правозащитный штаб на фоне бездействия Красного Креста
14:41
Со слезами на глазах: как украинцы писали диктант национального единства о родном доме
Все новости...