Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Пентагоне до сих пор не имеют доказательств того, что Иран передаст РФ баллистические ракеты

"Европейская правда"Вторник, 8 ноября 2022, 20:42

Представитель министерства обороны США, бригадный генерал Патрик Райдер во вторник повторил, что американская сторона не имеет подтверждений поставки Ираном баллистических ракет России.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Я снова не могу подтвердить эту информацию... Когда мы увидим применение иранских баллистических ракет на поле боя в Украине, то сделаем все возможное, чтобы устранить это", - сказал Райдер на брифинге.

Реклама:

Представитель Пентагона добавил, что такие сообщения в СМИ "указывают на то, что между Россией и Ираном есть договоренность о помощи в сфере безопасности, свидетельством чего является применение РФ иранских беспилотников".

Так же Райдер сказал, что не имеет подтверждений или комментариев относительно информации британского телеканала Sky News, согласно которой РФ заплатила за иранские беспилотники наличными и образцами западного оружия, захваченного в Украине.

По данным СМИ и украинской разведки, Иран пообещал предоставить России ракеты класса "земля-земля", против которых у Украины пока нет эффективной защиты. В частности, украинской власти известно о планах России приобрести в Иране баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar и доставить их воздушным путем в Крым и морским путем в российские порты на Каспии.

ВИДЕО ДНЯ

Официальный Тегеран продолжает настаивать, что не передавал России оружия. Недавно, однако, Иран признал, что поставлял определенное количество беспилотников перед началом полномасштабного вторжения РФ.

Темы: СШАИраноружиеРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
США
Война в Украине сказалась на продовольственной безопасности бедных стран − разведка США
Трамп обещает "посадить" политических оппонентов, если снова станет президентом
США заморозили активы первых индийских алмазных компаний за сотрудничество с российской "Алросой"
Последние новости
22:43
Россия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
Все новости...
Реклама: