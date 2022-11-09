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В России начали блокировать песню "Червона калина"

Елена РощинаСреда, 9 ноября 2022, 21:01

Музыкальные сервисы в России начали блокировать украинскую народную песню "Червона калина", в МВД РФ её назвали "гимном экстремистской организации".

Источник: российский ресурс Baza

Детали: "База" обнаружила, что в "Яндекс Музыка" больше нельзя прослушать песню "Ой у лузі червона калина". В техподдержке сервиса объяснили, что её заблокировали из-за Роскомнадзора, поскольку регулятор "направил всем музыкальным платформам уведомление о необходимости ограничить доступ к этому треку".

При этом сервис не стал блокировать "Червону калину" в исполнении Александра Малинина, а также оставил несколько каверов и ремиксов на неё. 

В то же время, во "ВКонтакте" эта украинская песня пока что доступна во всех вариациях.

Справка: "Ой у лузі червона калина…" – украинская песня, написанная в начале 1914 года на Галичине Степаном Чарнецким по мотивам последнего куплета казацкой песни XVII века "Разлились крутые бережки". После начала Первой мировой войны предположительно дополнена Григорием Трухом, выполнялась сечевыми стрелками, стала народной.

Песня известна в нескольких вариантах. Пели ее и бойцы УПА.

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В 2022 году песня "Ой в лугу красная калина…" приобрела новую популярностm после исполнения Андреем Хлывнюком в первые дни российского вторжения и кавер-версии культовой группы "Пинк Флойд" под названием Hey, Hey, Rise Up!. Ее часто стали исполнять в Украине и за рубежом, песня стала символом несокрушимости Украины.

Российские правоохранители сначала в оккупированном Крыму, а затем и на более широкой территории начали притеснения за прослушивание песни "Ой в лугу красная калина...".

В октябре "Миссис Крым" Ольгу Валееву оштрафовали на 40 тысяч за исполнение песни, а её подругу посадили на 10 суток. Тогда же российское МВД назвало "Червону калину" "гимном экстремистской организации".

Темы: Росcиякультурапропагандавойна
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