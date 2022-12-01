На Днепропетровщине враг "накрывал" громады "Градами" и тяжелой артиллерией
Четверг, 1 декабря 2022, 06:46
Россияне с вечера до утра били по Никопольщине Днепропетровской области "Градами" и тяжелой артиллерией.
Источник: председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко
Детали: Под вражеский огонь попали две громады - Марганецкая и Червоногригорьевская.
Реклама:
По предварительным данным, люди не пострадали.
В Червоногригорьевской громаде изуродованы несколько частных домов и хозяйственных построек, газопровод и линия электропередач.
В Марганецкой громаде представители ГСЧС продолжают обследовать пораженные территории и выяснять детали атак.
ВИДЕО ДНЯ