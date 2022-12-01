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На Днепропетровщине враг "накрывал" громады "Градами" и тяжелой артиллерией

Ольга ГлущенкоЧетверг, 1 декабря 2022, 07:46
последствия обстирлов, фото с тг Резничкенка

Россияне с вечера до утра били по Никопольщине Днепропетровской области "Градами" и тяжелой артиллерией.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко

Детали: Под вражеский огонь попали две громады - Марганецкая и Червоногригорьевская.

По предварительным данным, люди не пострадали.

В Червоногригорьевской громаде изуродованы несколько частных домов и хозяйственных построек, газопровод и линия электропередач.

В Марганецкой громаде представители ГСЧС продолжают обследовать пораженные территории и выяснять детали атак.

 
 

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Темы: Днепропетровская областьобстрелвойна
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