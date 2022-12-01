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Чехия хочет заменить российские вертолеты серии Ми американскими CH-47 Chinook

"Европейская правда"Четверг, 1 декабря 2022, 10:20

В Генштабе Чехии начали искать замену российским транспортным вертолетам серии Ми - наибольшие шансы имеет американский CH-47 Chinook от Boeing.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Novinky.

Армия разработала концепцию вертолетных воздушных сил, которую на прошлой неделе представила оборонному комитету. По словам нескольких законодателей, военные хотели бы приобрести восемь-девять американских машин, которые летают с конца 1960-х годов и использовались также во вьетнамской войне.

По данным из открытых источников, их цена колеблется в пределах от 60 до 90 млн долларов за штуку, то есть от 1,5 до 2 млрд чешских крон. Таким образом, закупка транспортных вертолетов обошлась бы в сумму от 13 до 20 млрд чешских крон.

Американский производитель Boeing за 60 лет изготовил более 1200 таких машин, которые служат в 19 армиях мира. Компания постоянно модернизирует машины, которые являются одними из самых быстрых в мире.

Больше о концепции развития вертолетного состава Воздушных сил в Минобороны Чехии пока ничего не хотят говорить. "Приоритетом является дальнейшее избавление от устаревшей восточной техники и приобретение современной западной техники", - сказала представительница министерства обороны Симона Цыганкова. Она напомнила о продолжающейся закупке 12 вертолетов Bell, а также о передаче восьми из них в дар правительством США.

"Вопрос замены транспортных вертолетов будет решаться позже. Мы исходим из того, что замена транспортных вертолетов начнется не позднее 2030 года", - добавила Цыганкова.

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Закупка военной техники, особенно самолетов, занимает много лет. Например, в этом году министерство начало закупку американских истребителей F-35, но ожидаемое поступление первых машин ожидается не ранее 2029 года. Поэтому переговоры о вертолетах оборонному ведомству придется начинать уже в ближайшее время.

На вооружении чешской армии состоит около 40 вертолетов, из которых 30 - советского и российского производства серии Ми. Однако их обслуживание, за которое отвечает государственное предприятие LOM Praha, становится все более сложным из-за войны в Украине. Армия имеет лишь несколько машин Ми-8 и Ми-17, и их эксплуатация завершится через несколько лет. Она также имеет 15 модернизированных вертолетов Ми-171Ш и может эксплуатировать их до 2035 года.

Темы: ЧехияармияРосcия
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