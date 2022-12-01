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Война в регионах: оккупанты продолжают бить по Херсону и другим городам Украины

"Украинская правда"Четверг, 1 декабря 2022, 10:23
Getty Images

За прошедшие сутки российские захватчики продолжали обстреливать Украину, нанося ущерб инфраструктуре и убивая гражданских.

Источник: сводка областных военных администраций, которая имеется в распоряжении Украинской правды

Детали:

Сумщина: За прошедшие сутки российские войска выпустили по границе области 110 снарядов и мин. Пострадали Белопольская, Краснопольская, Середино-Будская и Эсманская общины.

В Белопольской общине: россияне обстреляли из ствольной артиллерии (35 "прилетов") городскую больницу. Погиб 15-летний парень. Повреждено помещение больницы.

Запорожская область: За минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе 13 населенных пунктов.

Поступило 24 сообщения о разрушении квартир граждан и объектов инфраструктуры в результате российских обстрелов.

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Днепропетровская область: Здесь россияне снова обстреливали Никопольский район. Под огонь российских "Градов" и тяжелой артиллерии попали две общины - Марганецкая и Червоногригорьевская. Предварительно, люди не пострадали.

В Червоногригорьевской общине повреждены 4 частных дома, 2 хозяйственные постройки, газопровод и линия электропередач.

Харьковщина: Увеличилась интенсивность обстрелов в Купянском районе. Добровольная эвакуация населения продолжается. В течение суток россияне практически каждые два часа наносили артиллерийские удары. Возникали пожары в домах, хозяйственных постройках, складах, ночью (около 4 часов) в Купянске оккупанты ударили ракетами С-300, есть попадания только по открытым территориям.

Под обстрелами также приграничные Волчанская и Липецкая общины. Без пострадавших.

Луганщина: На фронте на Купянском и Лиманском направлениях противник продолжает вести оборону. За прошедшие сутки россияне осуществили огневое воздействие по Новоселовскому, Стельмаховке, Макеевке, Площанке, Невскому, Краснопоповке и Белогоровке.

Всего в течение суток враг совершил 56 обстрелов позиций защитников Луганщины.

Подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах Новоселовского, Стельмаховки и Белогоровки.

Донецкая область: В четверг утром - массированный артобстрел центральной части Авдеевки.

Ночью - обстрелы окрестностей Курахово; позиционные боевые действия в районе Водяного, Опытного, Первомайского Очеретинской общины; периодические обстрелы поселков Бахмутское, Яковлевка, Роздоловка Соледарской общины.

В течение суток - постоянные обстрелы Бахмута, поселков Торское и Заречное, населенных пунктов вдоль всей линии фронта.

За минувшие сутки в Донецкой области: 3 раненых.

Херсонщина: Ситуация в области остается сложной. Артиллерийским и танковым обстрелам подверглись районы населенных пунктов, расположенных на правом берегу реки Днепр.

Российские захватчики снова обстреляли Херсон. За прошедшие сутки россияне били по центру города. Повредили несколько жилых домов и медицинские учреждения, попали в газопровод.

70-летняя жительница Херсона из-за вражеского обстрела погибла в собственной квартире. 64-летний херсонец получил ранения, когда находился на улице - российские снаряды падали на дорогу.

В ночь на 1 декабря снова был нанесен удар по Херсону. Враг попал в многоэтажный жилой дом, который находится в районе Днепровского рынка. После обстрела на месте начался пожар.

На оккупированной территории Херсонской области продолжаются обстрелы города Каховка со стороны сел Раздольное и Коробки.

Относительно спокойно, без обстрелов ночь прошла на Волыни, Закарпатье, на Ровенщине, в Ивано-Франковской, Одесской, Кировоградской, Николаевской, Хмельницкой, Черновицкой, Львовской, Тернопольской областях, в Полтавской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Житомирской и Киевской областях.

Что предшествовало: По информации председателя Херсонской ОВА Ярослава Янушевича, из-за мощных обстрелов россиян в Херсоне полностью исчезло напряжение в сети.

Темы: войнарегионы
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