В Лимане задержали коллаборационистку-псевдоголову микрорайона

Служба безопасности Украины разоблачила еще одну вражескую пособницу в результате стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Донецкой области.

Источник: пресс-служба СБУ, прокуратура Донецкой области

Детали: Отмечается, что местная жительница сама "вышла" на захватчиков после захвата города Лиман в июле 2022 года и предложила свою помощь в войне против Украины.

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Чтобы подтвердить свою приверженность, она передала оккупантам "списки" украинских патриотов, которые потенциально могли оказать сопротивление агрессору.

Ее назначили "главой микрорайона "Северный", где коллаборационистка способствовала распространению кремлевского режима и "сдавала" агрессору участников движения сопротивления.

Кроме этого, она помогала захватчикам организовывать незаконный референдум по "присоединению" региона к стране-агрессору.

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Для обеспечения поддержки "новой власти" и сбора нужного количества "голосов" она предлагала "гумпомощь" из РФ в виде продуктового набора с пропагандистскими листовками.

В случае несогласия поддержать фейковый плебисцит, угрожала "жалобой" в оккупационные органы и репрессиями.

После освобождения Лимана коллаборационистка пыталась скрываться и тем самым избежать правосудия, но ей это не удалось.

Женщине объявлено подозрение в коллаборационистской деятельности. Сейчас суд арестовал злоумышленницу без возможности внесения залога.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества или без таковой.