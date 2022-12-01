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В Кремле ожидаемо заявили, что не будут считать "легитимным" трибунал по преступлениям РФ

Станислав ПогориловЧетверг, 1 декабря 2022, 15:54
Дмитрий Песков, фото: Getty Images

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль осудит создание спецтрибунала по расследованию преступлений России.

Источник: "Интерфакс"

Прямая речь Пескова: "Что касается попыток учредить какие-то трибуналы, они не будут иметь никакой легитимности и не будут нами приняты, будут нами осуждаться".

Детали: Вместе с тем Песков пригрозил, что следователи РФ "ведут очень напряженную и кропотливую работу по фиксации всех преступлений киевского режима".

Что предшествовало: Национальная ассамблея Франции - нижняя палата парламента - приняла "очень мощную" резолюцию в поддержку Украины и выступила за создание спецтрибунала для президента РФ и его ближайшего окружения за преступление агрессии против Украины и не только.

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Темы: войнаРосcияУкраина
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