В Кремле ожидаемо заявили, что не будут считать "легитимным" трибунал по преступлениям РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль осудит создание спецтрибунала по расследованию преступлений России.

Источник: "Интерфакс"

Прямая речь Пескова: "Что касается попыток учредить какие-то трибуналы, они не будут иметь никакой легитимности и не будут нами приняты, будут нами осуждаться".

Реклама:

Детали: Вместе с тем Песков пригрозил, что следователи РФ "ведут очень напряженную и кропотливую работу по фиксации всех преступлений киевского режима".

Что предшествовало: Национальная ассамблея Франции - нижняя палата парламента - приняла "очень мощную" резолюцию в поддержку Украины и выступила за создание спецтрибунала для президента РФ и его ближайшего окружения за преступление агрессии против Украины и не только.