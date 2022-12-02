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Россияне ударили по многоэтажке на Харьковщине, ранили женщину – СМИ

Ольга ГлущенкоПятница, 2 декабря 2022, 02:41
иллюстративное фото с тг Синегубова

Россияне обстреляли многоэтажку в селе Клугино-Башкировка, которое входит в состав города Чугуев Харьковской области.

Источник: Общественное со ссылкой на пресс-секретаря облуправления ГСЧС Евгения Василенко

Дословно: "Российские оккупанты ударили по одной из многоэтажек в Клугино-Башкировке поздно вечером 1 декабря".

Детали: Как отмечает издание, сейчас спасателям известно об одной раненой женщине.

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Темы: Харьковская областьобстрелвойна
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