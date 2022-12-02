Россияне ударили по многоэтажке на Харьковщине, ранили женщину – СМИ
Пятница, 2 декабря 2022, 02:41
Россияне обстреляли многоэтажку в селе Клугино-Башкировка, которое входит в состав города Чугуев Харьковской области.
Источник: Общественное со ссылкой на пресс-секретаря облуправления ГСЧС Евгения Василенко
Дословно: "Российские оккупанты ударили по одной из многоэтажек в Клугино-Башкировке поздно вечером 1 декабря".
Детали: Как отмечает издание, сейчас спасателям известно об одной раненой женщине.
ВИДЕО ДНЯ