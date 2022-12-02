Американские аналитики заявляют о неспособности оккупантов оборонять ключевые позиции

Передвижение оккупантов на Запорожье указывает на их неготовность оборонять ключевые позиции - такой вывод сделали эксперты Института изучения войны (ISW).

Источник: ISW

Дословно: "Передвижение российских войск в Запорожской области может свидетельствовать о том, что российские войска не могут защитить критически важные районы на фоне усиления украинских ударов по местам сосредоточения российских сил и их логистике".

Детали: ISW предполагают, что российские войска могут выводить личный состав с позиций, расположенных ближе к линии фронта в Запорожской области, чтобы уменьшить влияние растущего количества украинских ударов по сосредоточениям российской живой силы и техники.

По мнению экспертов, отход из Пологов является особенно примечательным, поскольку населенный пункт находится на критически важной дорожной развязке, и российским силам, вероятно, будет труднее защищать Токмак во время украинского контрнаступления без контроля над этой развязкой.

ISW пришли к выводу, что отход с критически важной позиции может свидетельствовать о том, что российские войска не могут защитить всю линию фронта в Запорожской области и определяют приоритетные места для сосредоточения сил.

Однако не менее вероятно, что российские силы переориентируют свою группировку в Запорожской области и могут перебрасывать различный личный состав обратно в эти населенные пункты.