Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Турции к весне 2023-го ожидают большей ясности относительно прекращения огня в Украине

"Европейская правда"Пятница, 2 декабря 2022, 18:55
МЕВЛЮТ ЧАВУШОГЛУ, ФОТО: GETTY IMAGES

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара ожидает увидеть "более четкую картину" о прекращении огня в войне в Украине или возвращения за стол переговоров до весны 2023 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Daily Sabah.

"Я думаю, что мы также должны убедить некоторых западных союзников вернуться сейчас за стол переговоров. Украина продвигается вперед на местах, отвоевывает некоторые территории, оккупированные территории, но Россия в ответ намеренно нацеливается на гражданскую инфраструктуру. Таким образом, жизнь становится тяжелой для украинцев в частности, и для нас, для всех нас", - сказал Чавушоглу.

Глава турецкой дипломатии подчеркнул, что в войне в Украине появились "более сложные новые реалии".

"Я думаю, что к весне мы будем иметь более четкую картину относительно прекращения огня, или перемирия, или (возвращения за стол переговоров)", - добавил он.

Турция ранее неоднократно пыталась стать посредником в достижении мирного соглашения между Украиной и Россией; последние очные переговоры между сторонами состоялись в конце марта в Стамбуле.

Анкара подчеркивает поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также закрыла пролив Босфор для военных судов РФ. При этом Турция отказывается ввести санкции против России и продолжает вести с ней переговоры и торговые отношения.

ВИДЕО ДНЯ

Несколько дней назад глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что решение Европейского Союза не консультироваться с Анкарой относительно новой миссии по оказанию военной помощи Украине является еще одним примером его стратегической слепоты.

Читайте также: Понять Турцию: что заставляет Эрдогана одновременно помогать Путину и Украине.

Темы: Турциявойнапереговоры
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Зеленский раскритиковал предельную цену на российскую нефть: Слабая позиция

Совет ЕС утвердил решение об ограничении цены российской нефти

Лукашенко на встрече с Шойгу пугает войной до последнего "не то украинца, не то поляка"

Полиция ищет, кто помог УП обнаружить замглавы ОП Тимошенко на дорогом авто

В Британии задержали и отпустили под залог российского миллиардера Фридмана

Россия украла украинской пшеницы минимум на 1 миллиард долларов

Все новости...
Турция
В турецком порту взорвался нефтяной танкер, начался пожар
Швеция заявляет о прогрессе с Турцией в вопросе членства в НАТО
В Турции произошло землетрясение, есть пострадавшие
Последние новости
20:43
Нуланд: Кровавые "письма" в украинские посольства соответствуют тактике РФ
20:22
Зеленский раскритиковал предельную цену на российскую нефть: Слабая позиция
20:16
Нуланд уверена, что Россия не остановит экспорт нефти после установления предельной цены
19:57
Давление на Путина относительно ядерного оружия заставило его изменить тактику войны - Нуланд
19:47
Пограничники рассказали, как сбили вражеский СУ-34
19:39
Макрон считает, что новая архитектура безопасности должна предусматривать гарантии для РФ
19:27
Виктория Нуланд завершила двухдневный визит в Киев, оставалась в городе на ночь
19:07
Совет ЕС утвердил решение об ограничении цены российской нефти
18:57
Лукашенко на встрече с Шойгу пугает войной до последнего "не то украинца, не то поляка"
18:39
Молдова договорилась о поставках электроэнергии из непризнанного Приднестровья
Все новости...