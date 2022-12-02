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В Турции к весне 2023-го ожидают большей ясности относительно прекращения огня в Украине

"Европейская правда"Пятница, 2 декабря 2022, 17:55
В Турции к весне 2023-го ожидают большей ясности относительно прекращения огня в Украине
МЕВЛЮТ ЧАВУШОГЛУ, ФОТО: GETTY IMAGES

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара ожидает увидеть "более четкую картину" о прекращении огня в войне в Украине или возвращения за стол переговоров до весны 2023 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Daily Sabah.

"Я думаю, что мы также должны убедить некоторых западных союзников вернуться сейчас за стол переговоров. Украина продвигается вперед на местах, отвоевывает некоторые территории, оккупированные территории, но Россия в ответ намеренно нацеливается на гражданскую инфраструктуру. Таким образом, жизнь становится тяжелой для украинцев в частности, и для нас, для всех нас", - сказал Чавушоглу.

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Глава турецкой дипломатии подчеркнул, что в войне в Украине появились "более сложные новые реалии".

"Я думаю, что к весне мы будем иметь более четкую картину относительно прекращения огня, или перемирия, или (возвращения за стол переговоров)", - добавил он.

Турция ранее неоднократно пыталась стать посредником в достижении мирного соглашения между Украиной и Россией; последние очные переговоры между сторонами состоялись в конце марта в Стамбуле.

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Анкара подчеркивает поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также закрыла пролив Босфор для военных судов РФ. При этом Турция отказывается ввести санкции против России и продолжает вести с ней переговоры и торговые отношения.

Несколько дней назад глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что решение Европейского Союза не консультироваться с Анкарой относительно новой миссии по оказанию военной помощи Украине является еще одним примером его стратегической слепоты.

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Темы: Турциявойнапереговоры
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