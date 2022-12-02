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Глава Верховного суда Беларуси попал в реанимацию - СМИ

"Украинская правда"Пятница, 2 декабря 2022, 19:48
Валентин Сукало, фото: "Наша Ніва""

80-летний председатель Верховного суда Беларуси Валентин Сукало из-за тяжелой болезни уже длительное время находится в реанимации.

Источник: белорусское издание "Наша Нива"

Детали: Как выяснило издание, Сукало некоторое время нет на работе. Кроме того, о нем уже месяц молчит государственное информагентство БелТА.

По информации "Нивы", состояние здоровья Сукало ухудшилось, и теперь за его жизнь борются врачи в реанимации.

Справка: Валентин Сукало - ветеран судебного дела в СССР и в лукашенковской Беларуси. После прихода к власти Александра Лукашенко стал министром юстиции.

В 1997 году после антиконституционного референдума был назначен председателем Верховного суда, кем работает до сих пор.

Как отмечает "Наша Нива", за время председательства Сукало белорусы почти полностью потеряли возможность получить справедливый суд, а судебное разбирательство превратилось в ритуал, который просто печатает заранее принятые во властных структурах решения.

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Темы: Беларусьсуд
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