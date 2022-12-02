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Глава Верховного суда Беларуси попал в реанимацию - СМИ

"Украинская правда"Пятница, 2 декабря 2022, 18:48
Глава Верховного суда Беларуси попал в реанимацию - СМИ
Валентин Сукало, фото: "Наша Ніва""

80-летний председатель Верховного суда Беларуси Валентин Сукало из-за тяжелой болезни уже длительное время находится в реанимации.

Источник: белорусское издание "Наша Нива"

Детали: Как выяснило издание, Сукало некоторое время нет на работе. Кроме того, о нем уже месяц молчит государственное информагентство БелТА.

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По информации "Нивы", состояние здоровья Сукало ухудшилось, и теперь за его жизнь борются врачи в реанимации.

Справка: Валентин Сукало - ветеран судебного дела в СССР и в лукашенковской Беларуси. После прихода к власти Александра Лукашенко стал министром юстиции.

В 1997 году после антиконституционного референдума был назначен председателем Верховного суда, кем работает до сих пор.

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Как отмечает "Наша Нива", за время председательства Сукало белорусы почти полностью потеряли возможность получить справедливый суд, а судебное разбирательство превратилось в ритуал, который просто печатает заранее принятые во властных структурах решения.

Напомним: В конце ноября скоропостижно скончался глава МИД Беларуси Владимир Макей.

Темы: Беларусьсуд
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