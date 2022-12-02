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Харьков отказался от елки

"Украинская правда"Пятница, 2 декабря 2022, 21:51
игорь терехов, Getty Images

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что Новый год в городе будет без елки на центральной площади, но с "интересными мероприятиями".

Источник: Терехов на пресс-конференции 2 декабря, чьи слова передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Елки такой, как мы привыкли, на площади Свободы не будет, потому что война. Мы должны это понять".

Детали: Вместе с тем, по его словам, городская власть планирует ряд праздничных мероприятий. Каких именно, Терехов не уточнил.

Прямая речь: "Зачем мы воюем, коль не можем нашим детям и некоторым взрослым устроить Новый год? Поэтому будем делать так, чтобы было безопасно. Мы сделаем некоторые интересные вещи. Вы увидите".

Что предшествовало: В Киеве решили установить "энергоответственную" елку. Она будет без иллюминации и гирлянд.

Темы: Харьковпразднования
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