Зеленский вручил награды освобожденным из российского плена

Президент Владимир Зеленский в Киеве встретился с украинскими защитниками и защитницами, которые были освобождены из российского плена, и вручил государственные награды.

Источник: сайт президента

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Детали: Зеленский напомнил, что за время полномасштабного вторжения РФ удалось освободить из российского плена 1331 украинца.

Президент также отметил важность распространения историй украинцев, которые пережили российский плен, а также тех, кого до сих пор удерживает РФ. По его убеждению, важно рассказывать обществу об их стойкости, героизме и несокрушимости.

"Пока продолжаются бои, пока в окопах гибнут наши герои и пока остается хоть один пленный у врага – эта война не закончилась для меня и, уверен, для каждой и каждого из вас", - заявил он.