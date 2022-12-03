В случае длительного отключения электричества плановые госпитализации могут приостановить – Минздрав

В Украине в случае длительного отключения света приостановят плановые госпитализации и операции в больницах, чтобы не перегружать учреждения.

Источник: заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич в эфире телемарафона, сообщает Укринформ

Прямая речь: "С нашей стороны даны рекомендации. И если будет длительное отключение света, то плановые госпитализации, плановые операции будут приостановлены, для того, чтобы не перегружать учреждения. Будут приниматься только ургентные операции. Так же будет законсервирована часть помещений, которые временно не используются.

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Но это мы говорим о крайних случаях, о крайних ситуациях. На сегодня, как вы видели, проблем не было. Даже когда отсутствовало несколько дней энергоснабжения, учреждения работали в штатном режиме".

Детали: Замминистра объяснила, что на случай блэкаута готовы два уровня заведений, которые обеспечены критическими потребностями по генераторам.

К первому уровню заведений относятся те, которые должны работать бесперебойно, если будет отсутствовать исключительно энергопитание.

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Второй уровень – учреждения, которые будут работать в случае, если не будет и централизованного водоснабжения и отопления. В частности, речь идет о тех, которые имеют автономное отопление, уточнила Карчевич.

Также она проинформировала, что "и первый, и второй уровень учреждений обеспечены базово критической потребностью по генераторам, и так же потребностью по спутниковым станциям "Старлинк" для того, чтобы была возможна связь и коммуникации в таких экстренных ситуациях".