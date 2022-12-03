Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В случае длительного отключения электричества плановые госпитализации могут приостановить – Минздрав

Катерина ТищенкоСуббота, 3 декабря 2022, 22:09
иллюстративное фото с сайта Львовского горсовета

В Украине в случае длительного отключения света приостановят плановые госпитализации и операции в больницах, чтобы не перегружать учреждения.

Источник: заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич в эфире телемарафона, сообщает Укринформ

Прямая речь: "С нашей стороны даны рекомендации. И если будет длительное отключение света, то плановые госпитализации, плановые операции будут приостановлены, для того, чтобы не перегружать учреждения. Будут приниматься только ургентные операции. Так же будет законсервирована часть помещений, которые временно не используются.

Но это мы говорим о крайних случаях, о крайних ситуациях. На сегодня, как вы видели, проблем не было. Даже когда отсутствовало несколько дней энергоснабжения, учреждения работали в штатном режиме".

Детали: Замминистра объяснила, что на случай блэкаута готовы два уровня заведений, которые обеспечены критическими потребностями по генераторам.

К первому уровню заведений относятся те, которые должны работать бесперебойно, если будет отсутствовать исключительно энергопитание.

Второй уровень – учреждения, которые будут работать в случае, если не будет и централизованного водоснабжения и отопления. В частности, речь идет о тех, которые имеют автономное отопление, уточнила Карчевич.

ВИДЕО ДНЯ

Также она проинформировала, что "и первый, и второй уровень учреждений обеспечены базово критической потребностью по генераторам, и так же потребностью по спутниковым станциям "Старлинк" для того, чтобы была возможна связь и коммуникации в таких экстренных ситуациях".

Темы: медицинаМинздравэлектроэнергия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

видеоДень ЧМ-22: французские рекорды, разгром Сенегала

Еврокомиссия подготовила 9-й пакет санкций против РФ, принять могут 12 декабря

Зеленский: Выстоять этой зимой – это отстоять все

Киев и 4 области с понедельника возвращаются к стабилизационным отключениям – ДТЭК

Путин выбрал варварскую тактику выжженной земли - Блинкен

В ООН циркулирует проект резолюции о создании международного трибунала - СМИ

Все новости...
медицина
В Запорожской области "горячо": россияне перемещают больницу из Пологов в Мариуполь – Федоров
Почки не работали с рождения: в "Охматдете" провели успешную трансплантацию 2-летнему пациенту
Во Львове установили бионический протез боевому врачу, потерявшему руку на фронте
Последние новости
23:36
Конституционный суд Италии поддержал обязательную вакцинацию от COVID
23:12
Сумщина: россияне в воскресенье нанесли 64 удара по 4 общинам
22:53
видеоДень ЧМ-22: французские рекорды, разгром Сенегала
22:30
фотоРоссияне обстреляли Херсонское СИЗО, ранены работники
22:10
Еврокомиссия подготовила 9-й пакет санкций против РФ, принять могут 12 декабря
21:46
Зеленский: Выстоять этой зимой – это отстоять все
21:16
Глава МИД Литвы: Тактика оставить Россию к будущему партнерству является токсичной
20:59
Минобороны Британии показало, с чем украинские военные возвращаются с обучения
20:45
На Херсонщине от автоматной очереди погибла женщина, которая пересекала на лодке Днепр
20:33
При новых блэкаутах в Киеве будут вынуждены как можно быстрее сливать воду из домов
Все новости...