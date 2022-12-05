Германия выделяет 10 млрд евро на покупку истребителей F-35

Германия выделила 10 млрд евро на покупку 35 истребителей F-35A Lightning II, что отражает обещание канцлера Олафа Шольца увеличить расходы на оборону.

Об этом свидетельствует правительственный документ, с которым ознакомилось агентство Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Деньги будут выделены из специального фонда в размере 100 млрд евро, который финансируется за счет заимствований. О фонде Шольц объявил вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале.

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Поставки по плану должны состояться в период с 2026 по 2029 год.

Согласно немецкому документу, стоимость включает такие элементы, как ракеты класса "воздух-земля" и наземная инфраструктура.

Шольц в своей речи в парламенте после нападения России пообещал, что Германия будет инвестировать в оборону более 2% валового внутреннего продукта в год при поддержке специального фонда.

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Как сообщалось, министра обороны Германии Кристине Ламбрехт все чаще критикуют из-за проблемы с нехваткой боеприпасов, артиллерийских снарядов и ракет на складах Бундесвера.