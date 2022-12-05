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Путин запретил россиянам протестовать в вузах, вокзалах, церквях и не только

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 5 декабря 2022, 16:08
ФОТО BBC NEWS Российская СЛУЖБА

Президент России Владимир Путин значительно расширил список мест, где нельзя протестовать, включив в него университеты, школы, органы публичной власти, порты, церкви и другое.

Источник: РИА Новости

Детали: Теперь россиянам будет проводить митинги в зданиях органов публичной власти и на прилегающих к ним территориях, аэропортов, железнодорожных и автомобильных вокзалов, портов, в зданиях и на территории вузов, школ и больниц, земельных участках, где расположены церкви и другие сооружения. Запрет также распространяется на территории, прилегающим к объектам жизнеобеспечения, в том числе обеспечивающим функционирование электрических, тепловых, водопроводных и газовых сетей.

Кроме того, теперь каждый регион РФ может дополнительно вводить собственные запреты мест митингов, если это "обусловлено историческими, культурными, иными объективными особенностями субъекта".

Ранее в России было запрещено проводить митинги лишь у зданий резиденций президента, судов, экстренных оперативных служб и учреждений ФСИН (Федеральной службы исполнения наказаний).

Предыстория: 30 ноября Совет федерации РФ одобрил закон о запрете митингов зданий органов публичной власти, церквей, вокзалов и школ.

Темы: ПутинмитингиРосcия
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