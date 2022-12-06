Россияне за сутки убили 3 гражданских украинцев – ОП

Российские оккупанты 5 декабря убили 3 мирных жителя, еще 16 человек получили ранения.

Источник: заместитель главы Офис президента Кирилл Тимошенко в Telegram о ситуации по состоянию на 09:00 6 декабря

Детали: По данным областных военных администраций, жертвами российских военных за минувшие сутки стали:

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Донецкая область – 9 раненых;

Запорожская область – 2 погибших, 4 раненых;

Одесская область – 2 раненых;

Харьковская область - 1 погибший;

Херсонская область – 1 раненый.

Что этому предшествовало: