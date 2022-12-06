Россияне за сутки убили 3 гражданских украинцев – ОП
Вторник, 6 декабря 2022, 13:00
Российские оккупанты 5 декабря убили 3 мирных жителя, еще 16 человек получили ранения.
Источник: заместитель главы Офис президента Кирилл Тимошенко в Telegram о ситуации по состоянию на 09:00 6 декабря
Детали: По данным областных военных администраций, жертвами российских военных за минувшие сутки стали:
- Донецкая область – 9 раненых;
- Запорожская область – 2 погибших, 4 раненых;
- Одесская область – 2 раненых;
- Харьковская область - 1 погибший;
- Херсонская область – 1 раненый.
Что этому предшествовало:
- В Запорожской области в результате вражеского ракетного удара разрушены несколько частных домов, погибли два человека в селе Новософиевка. Ранения получил ребенок в возрасте до 2-х лет.
- На Харьковщине в результате артобстрела погиб пенсионер, повреждены частные дома.
- Одесская область: ранее сообщалось об одном раненом в результате массированной ракетной атаки россиян днем 5 декабря.
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