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Россияне за сутки убили 3 гражданских украинцев – ОП

Татьяна ЛозовенкоВторник, 6 декабря 2022, 12:00
Россияне за сутки убили 3 гражданских украинцев – ОП
Последствия обстрела Запорожской области 5 декабря, фото из Telegram заместителя главы ОП Кирилла Тимошенко

Российские оккупанты 5 декабря убили 3 мирных жителя, еще 16 человек получили ранения. 

Источник: заместитель главы Офис президента Кирилл Тимошенко в Telegram о ситуации по состоянию на 09:00 6 декабря 

Детали: По данным областных военных администраций, жертвами российских военных за минувшие сутки стали:  

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  • Донецкая область – 9 раненых;
  • Запорожская область – 2 погибших, 4 раненых;
  • Одесская область – 2 раненых;
  • Харьковская область - 1 погибший;
  • Херсонская область – 1 раненый.

Что этому предшествовало: 

  • В Запорожской области в результате вражеского ракетного удара разрушены несколько частных домов, погибли два человека в селе Новософиевка. Ранения получил ребенок в возрасте до 2-х лет.
  • На Харьковщине в результате артобстрела погиб пенсионер, повреждены частные дома.
  • Одесская область: ранее сообщалось об одном раненом в результате массированной ракетной атаки россиян днем 5 декабря.

Темы: Запорожская областьХарьковская областьжертвыОфис президента
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