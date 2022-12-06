Омбудсман показал россиян, которых Украина отдала во время обмена 6 декабря
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец показал видео, которое свидетельствует о гуманном отношении Украины к российским военнопленным.
Источник: Лубинец в соцсетях
Детали: 6 декабря в результате очередного обмена в РФ возвращаются военные, которые находились в украинском плену.
Омбудсман отметил, что все они получали нормальное питание, медицинскую помощь, к ним не было жестокого обращения.
Прямая речь: "На фото и видео можете увидеть, что россияне в нормальном физическом состоянии, что свидетельствует о том, что Украина гарантирует соблюдение Женевских конвенций!
Поэтому подчеркиваю, что россиянам не стоит бояться и лучше продолжать сдаваться в плен Вооруженным силам Украины!".
Что предшествовало: 6 декабря в формате "60 на 60" в Украину вернулись воины вооруженных сил, нацгвардии и ГПСУ, среди них защитники Мариуполя и "Азовстали".