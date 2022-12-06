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Омбудсман показал россиян, которых Украина отдала во время обмена 6 декабря

Валентина РоманенкоВторник, 6 декабря 2022, 15:28
Омбудсман показал россиян, которых Украина отдала во время обмена 6 декабря
скриншот

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец показал видео, которое свидетельствует о гуманном отношении Украины к российским военнопленным.

Источник: Лубинец в соцсетях

Детали: 6 декабря в результате очередного обмена в РФ возвращаются военные, которые находились в украинском плену.

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Омбудсман отметил, что все они получали нормальное питание, медицинскую помощь, к ним не было жестокого обращения.

Прямая речь: "На фото и видео можете увидеть, что россияне в нормальном физическом состоянии, что свидетельствует о том, что Украина гарантирует соблюдение Женевских конвенций!

ВИДЕО ДНЯ

Поэтому подчеркиваю, что россиянам не стоит бояться и лучше продолжать сдаваться в плен Вооруженным силам Украины!".

Что предшествовало: 6 декабря в формате "60 на 60" в Украину вернулись воины вооруженных сил, нацгвардии и ГПСУ, среди них защитники Мариуполя и "Азовстали".

Темы: обменпленные
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