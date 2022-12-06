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В Харькове новогоднюю елку установят в метро

Александр ШумилинВторник, 6 декабря 2022, 16:37
В Харькове новогоднюю елку установят в метро
Фото иллюстративное

В Харькове из соображений безопасности новогоднюю праздничную елку установят на станции метро.

Источник: Радио Свобода, которая цитирует мэра Харькова Игоря Терехова из эфира общегосударственного марафона

Прямая речь: "Мы понимаем, что идет жестокая война и мы понимаем, что когда мы украшали нашу красивую елку на самой большой площади Европы - площади Свободы, - это сейчас невозможно сделать.

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Поэтому было принято решение украшать елку на станции метро. Это безопасно, и поэтому мы это делаем. Уже вчера мы завезли туда елку и будем ее украшать".

Предыстория: В Киеве установят главную елку страны, несмотря на петицию о нецелесообразности праздничных мероприятий в условиях войны.

Темы: Харьковметровойна
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