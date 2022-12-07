США выступили за поставку в Украину немецких боевых танков Leopard - СМИ

Соединенные Штаты дали понять правительству Германии, что поддерживают поставки немецких основных боевых танков Leopard 2 в Украину, если Берлин решится это сделать.

Об этом немецкому изданию FAZ сообщили два источника, которые имеют доступ к конфиденциальной информации из двух стран, пишет "Европейская правда".

По данным источников, советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан уже сообщил об этом советнику канцлера по внешней политике Йенсу Плетнеру в октябре.

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Источник отметил, что Салливан сказал Плетнеру по телефону, что США приветствовали бы поставку Германией Leopard 2, но это должно быть сделано по инициативе Германии.

Уточняется, что США не просили Германию осуществлять такие поставки.

Второй источник сообщил, что Салливан дал понять Плетнеру в октябре, что было бы "хорошо", если бы Германия поставила эти танки.

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Правительство Германии не опровергло информацию о сигналах Салливана Плетнеру. Пресс-секретарь правительства заявил лишь, что кабинет Шольца "находится в постоянном контакте с союзниками, особенно с США, относительно совместных усилий по поддержке Украины".

Канцлер Олаф Шольц неоднократно подчеркивал, что Германия действует в этом вопросе в унисон со своими ближайшими союзниками. До сих пор США не поставили Украине ни одного боевого танка западного образца.

Эксперты, однако, отмечают, что есть весомые аргументы в пользу того, чтобы сначала поставить Украине немецкие танки. Leopard 2 является стандартным танком польской армии, поэтому Украина могла бы иметь танки этого типа, которые обслуживались бы прямо через украинскую границу в Польше. С американскими танками пока что такой вариант невозможен.

Отмечается, что только из запасов производителей Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann Германия могла бы предоставить 80 единиц в кратчайшие сроки. Еще 30 единиц будут использоваться в центре боевой подготовки Бундесвера для представления танков противника.

Накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Германию продемонстрировать лидерство и в конце концов передать Украине танки Leopard 2, системы Patriot и БМП Marder.