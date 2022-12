Зеленский обсудил с Сунаком "формулу мира", вопросы обороны и энергетики

Президент Владимир Зеленский провел очередной разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Как передает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter.

"Поддерживаю регулярный диалог с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Сегодня обсудили имплементацию нашей "формулы мира", сотрудничество по обороноспособности и энергетической стабильности Украины. Также синхронизировали позиции перед онлайн-саммитом G7" - написал Зеленский.

I maintain a regular dialogue with 🇬🇧 Prime Minister @RishiSunak. Today we discussed the implementation of our "peace formula", cooperation on defense capabilities and energy stability of Ukraine. We also synchronized positions before #G7 online summit.