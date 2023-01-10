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"Европейская правда"Вторник, 10 января 2023, 16:48

Польша изменит концепцию обороны от агрессии с востока после выводов, сделанных из действий российской армии в Украине.

Об этом в интервью польским изданиям рассказали министр обороны Мариуш Блащак и его заместитель Войцех Скуркевич.

Блащак в разговоре с i.pl подробно рассказал о создании новой дивизии польской армии, задачей которой будет усилить оборону к востоку от Вислы. "Для Польши главной реальной угрозой является Россия с ее имперскими амбициями. Поэтому нам надо иметь больше сил на востоке страны, и для этого создается новая дивизия", - отметил министр. 

По его словам, при выборе места развертывания учитывали и возможности сдерживать врага и маневрировать, и "демографические, коммуникационные и социальные аспекты". Новую дивизию хотят разместить между двумя другими на восточных рубежах. 

"Мы будем фокусироваться на обороне каждого метра нашей земли. Мы отходим от доктрины, которая годами действовала во времена нынешней оппозиции. Тогда считалось, что оборона будет начинаться по Висле и с восточных рубежей мы отойдем без боя. Это может привести к таким трагедиям, как мы видели в Украине в Буче... Нам надо быть очень сильными, особенно на востоке, потому что там пролегает основной фронтир нашей безопасности и независимости... Нашей целью будет эффективно сдерживать врага, а если придется - принимать бой на востоке нашей страны, на наших границах", - сказал Мариуш Блащак.

Он добавил, что в нынешних реалиях нужно забыть подходы, по которым Польше нужна небольшая профессиональная армия и что для обороны есть смысл отходить к Висле. 

Мариуш Блащак коснулся и вопроса помощи Украине, отметив, что Польша сознательно делает для этого много, потому что чем худшие потери Россия понесет сейчас в Украине, тем в большей безопасности будет Польша и другие страны демократического мира. "Мы должны помнить об этом и быть с Украиной до конца", - подчеркнул министр. 

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Эти же тезисы повторил заместитель Блащака Войцех Скуркевич в интервью "Польскому радио". 

"Мы изменили всевозможные докрины, в которых еще несколько лет назад, во время правления наших предшественников, речь шла о том, что отдаем восточную часть страны, линию обороны устанавливаем на Висле и тогда будем оттеснять агрессора на восток. Абсолютно - нет; то, что произошло в Украине: Буча, Гостомель, Херсон показали, что нельзя отдать и одного сантиметра польской земли, потому что это будет ударять в безопасность гражданского населения", - сказал он.

Напомним, ранее Блащак объявил, что на востоке Польши будет сформирована 1-я пехотная дивизия Легионов Войска Польского, оснащенная приобретенными в Южной Корее и США танками.

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Темы: ПольшавойнаРосcия
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