В первые сутки года Россия потеряла порядка 720 вояк – Генштаб ВСУ
Понедельник, 2 января 2023, 09:05
За последние сутки защитники Украины убили ориентировочно 720 российских захватчиков и уничтожили 44 вражеских беспилотника, также Российская Федерация потеряла в войне еще 6 артиллерийских систем и 9 боевых бронированных машин.
Источник: подсчеты Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на утро 2 января
Детали: Наибольшие потери противник понес на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 02.01.23 ориентировочно составили:
- личного состава – порядка 107 440 (+720) человек ликвидировано;
- танков – 3 031 (+0) ед;
- боевых бронированных машин – 6 093 (+9) ед;
- артиллерийских систем – 2 027 (+6) ед;
- РСЗО – 423 (+0) ед;
- средства ПВО – 213 (+0) ед;
- самолетов – 283 (+0) ед;
- вертолетов – 269 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 836 (+44);
- крылатые ракеты – 723 (+0);
- корабли / катера – 16 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 725 (+5) ед;
- специальная техника – 181 (+0).
Данные уточняются.