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В первые сутки года Россия потеряла порядка 720 вояк – Генштаб ВСУ

Елена РощинаПонедельник, 2 января 2023, 09:05

За последние сутки защитники Украины убили ориентировочно 720 российских захватчиков и уничтожили 44 вражеских беспилотника, также Российская Федерация потеряла в войне еще 6 артиллерийских систем и 9 боевых бронированных машин.

Источник: подсчеты Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на утро 2 января

Детали: Наибольшие потери противник понес на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. 

Общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 02.01.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – порядка 107 440 (+720) человек ликвидировано;
  • танков – 3 031 (+0) ед;
  • боевых бронированных машин – 6 093 (+9) ед;
  • артиллерийских систем – 2 027 (+6) ед;
  • РСЗО – 423 (+0) ед;
  • средства ПВО – 213 (+0) ед;
  • самолетов – 283 (+0) ед;
  • вертолетов – 269 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 836 (+44);
  • крылатые ракеты – 723 (+0);
  • корабли / катера – 16 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4 725 (+5) ед;
  • специальная техника – 181 (+0).

Данные уточняются.

 

Темы: войнаГенштабРосcия
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