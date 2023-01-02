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1 января в Херсонской, Днепропетровской и Донецкой областях было "горячим"

Елена РощинаПонедельник, 2 января 2023, 10:33
Донетчина, фото из Телеграмм Павла Кириленко

За прошедшие сутки, 1 января, российские войска обстреливали Херсон и область, есть погибший человек и 4 раненых, также под обстрелами были Орехов, Гуляйполе и другие населенные пункты в Запорожской области, Никополь и Марганец в Днепропетровской области, Угледар, Водяное и Марьинка в Донецкой области.

Источник: глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, Запорожская ОВА

Дословно Янушевич: "Российские оккупанты 71 раз обстреляли территорию Херсонщины. Враг бил по мирным населенным пунктам области из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. 

Херсон армия РФ атаковала 30 раз. Вражеские снаряды попали в линии электропередач, областную детскую больницу, помещение бассейна, частные и многоквартирные дома.

За прошедшие сутки из-за российских обстрелов погиб 1 человек, 4 жителя Херсонщины получили ранения различной степени тяжести".

Детали: Между тем на Запорожском направлении ситуация за последние сутки существенно не изменилась. Противник основные усилия сосредоточивает на удержании занятых рубежей. 

По сообщению ГУНП в Запорожской области, за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Орехов, Гуляйполе, Ольговское, Темировка, Новоданиловка, Железнодорожное, Новоандреевка, Дорожнянка, Белогорье, Чаривне, Полтавка, Малая Токмачка, Гуляйпольское, Малые Щербаки, Плавни, Каменское, Степное. 

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В Запорожской области поступило 4 сообщения о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащими РФ.

В Днепропетровской области первая ночь нового года также была напряженной. Россияне атаковали область ракетами, дронами-камикадзе и тяжелой артиллерией. 

Защитники из воздушного командования "Восток" уничтожили все 4 воздушных цели противника: ракету Х-59МК2 и три дрона-камикадзе, которые шли на энергетическую инфраструктуру. "Шахеды" сбили в Днепровском и Каменском районах, ракету – на подходе к Днепру. 

В Каменском районе обломки сбитого барражирующего боеприпаса упали на частное предприятие. Произошло возгорание. Пожар пожарные уже потушили. 

А Никопольский район россияне обстреляли из тяжелой артиллерии. Четыре раза ударили по Никополю и Марганцу. В города прилетели более 20 вражеских снарядов. 

Повреждена база отдыха. Детали атак еще уточняются.

В Днепропетровской области обошлось без пострадавших.

В Донецкой области ситуация напряженная: ночью россияне продолжали стрелять на разных участках вдоль всей линии фронта.

На Волновахском направлении под обстрелы попал Угледар и окрестности города. Также обстрелы зафиксированы в окрестностях Водяного, Пречистовки и Богоявленки.

На Донецком направлении периодическим обстрелам подвергалась Марьинка и окрестности Очеретинской общины. Ночью были единичные прилеты по старой части Авдеевки, а на утро город подвергся обстрелу из Градов.

На Горловском направлении больше всего пострадала Константиновская община – поврежден дом в Иванополье и дом в Александро-Шультино.

На Лисичанском направлении – около 30 прилетов по Заречному, Торскому и Тернам Лиманской общины – без жертв.

Темы: Херсонская областьЗапорожская областьДнепропетровская областьДонецкая область
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