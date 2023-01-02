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На Львовщине задержан российский агент – СБУ

Валентина РоманенкоПонедельник, 2 января 2023, 11:22
На Львовщине задержан российский агент – СБУ
фото прокуратуры

Контрразведчики Службы безопасности задержали на Львовщине российского агента, который собирал разведданные для оккупантов.

Источник: пресс-служба СБУ, прокуратура Львовской области

Детали: Правоохранители подозревают жителя Лимана Донецкой области в передаче информации представителю террористической организации.

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По данным следствия, в мае 2022 года мужчина через запрещенную в Украине социальную сеть "Одноклассники" посылал представителям незаконного вооруженного формирования так называемой "ДНР" данные о местах дислокации, способах передвижения и маскировки подразделений Вооруженных сил Украины на территории Лиманской территориальной общины.

Впоследствии предатель перебрался на Львовщину, где продолжил разведывательно-подрывную деятельность.

По данным СБУ, под видом внутренне перемещенного лица он поселился вблизи одного из энергетических объектов и продолжил сбор информации для вражеской спецслужбы.

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Пособника врага разоблачили на попытках скрытого сбора и передачи сведений через "связного" в рядах террористических группировок "ДНР".

Во время оперативных мероприятий у злоумышленника обнаружили мобильный телефон с перепиской с врагом.

На основании собранных доказательств жителю Лимана сообщено о подозрении в коллаборационистской деятельности.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Темы: ЛьвовщинаколлаборационизмСБУпрокуратура
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