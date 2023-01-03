Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Британская разведка: Пик российского натиска на Бахмут позади, успех уже маловероятен

"Европейская правда"Вторник, 3 января 2023, 09:02

По оценкам британской разведки, период самых интенсивных атак российских сил под Бахмутом уже позади и дальнейшие успехи РФ в этом районе, по крайней мере в ближайшее время, маловероятны.

Об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании о войне в Украине за 3 января, пишет "Европейская правда".

Разведка отмечает, что примерно в середине декабря регулярные российские военные и наемники из группы Вагнера усилили частоту пехотных атак на позиции вокруг города, но пехоте оказывали очень незначительную поддержку. 

"За последние 10 дней Украина направила существенные подкрепления на защиту этого сектора и частота атак российских войск, похоже, уменьшилась по сравнению с пиком в середине декабря... Наступательные операции РФ в этом районе сейчас осуществляются максимум на уровне взвода или отделения взвода. В ближайшие недели маловероятно, что Россия сможет достичь под Бахмутом значительного продвижения", - рассказывают в обзоре.

Разведка добавляет, что и российская, и украинская сторона понесли в этих боях большие потери.

ВИДЕО ДНЯ

В обзоре за 2 января рассказывали о боях за ключевую трассу к северу от Кременной.

В конце декабря Институт изучения войны допускал, что попытки россиян захватить Бахмут близки к кульминации, как это было на Херсонщине в августе: войска оккупантов заметно деградировали, им уже не хватает личного состава и боеприпасов.

Темы: БахмутДонецкая областьвойнаразведка
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Враг потерял на Запорожье 260 военнослужащих – Генштаб

Уцелевших в Макеевке россиян хотели отправить в наступление – СМИ

Попытка наступления россиян должна провалиться и это будет финальное поражение РФ – Зеленский 

Украина создала сеть управления войсками, над которой США работали десятилетия – WSJ

Кабмин направил конфискованные у РФ 17 млрд на восстановление домов украинцев

Враг по трупам пытается продвигаться вперед: Залужный рассказал о ситуации на фронте

Все новости...
Бахмут
Пограничники в двух боях под Бахмутом уничтожили более десятка оккупантов
Несмотря на потери, оккупанты продолжают наступление на Бахмутском направлении – Генштаб
Из-за нехватки боеприпасов россияне не смогут поддерживать высокий темп операций в районе Бахмута – ISW
Последние новости
08:25
Оккупанты Крыма заявили, что сбили два беспилотника в районе Бельбека
08:18
Инфляция в Турции резко сократилась в пользу Эрдогана
07:50
Силы обороны отбили вражеские атаки возле 10 населенных пунктов – сводка
07:19
Враг потерял на Запорожье 260 военнослужащих – Генштаб
06:55
В Севастополе прогремели взрывы – СМИ
05:58
Пригожин пытается переложить ответственность за неудачи в Бахмуте на Минобороны РФ – ISW
04:48
Для защиты от недорогих беспилотников Украина использует гораздо более дорогие ракеты – СМИ
03:25
Уцелевших в Макеевке россиян хотели отправить в наступление – СМИ
02:06
Зеленский поговорил с Трюдо об усилении давления на Россию
00:54
дополнено в 01:25Минобороны РФ: Число погибших в Макеевке возросло до 89, среди них – подполковник
Все новости...