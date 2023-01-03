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Британская разведка: Пик российского натиска на Бахмут позади, успех уже маловероятен

"Европейская правда"Вторник, 3 января 2023, 08:02

По оценкам британской разведки, период самых интенсивных атак российских сил под Бахмутом уже позади и дальнейшие успехи РФ в этом районе, по крайней мере в ближайшее время, маловероятны.

Об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании о войне в Украине за 3 января, пишет "Европейская правда".

Разведка отмечает, что примерно в середине декабря регулярные российские военные и наемники из группы Вагнера усилили частоту пехотных атак на позиции вокруг города, но пехоте оказывали очень незначительную поддержку. 

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"За последние 10 дней Украина направила существенные подкрепления на защиту этого сектора и частота атак российских войск, похоже, уменьшилась по сравнению с пиком в середине декабря... Наступательные операции РФ в этом районе сейчас осуществляются максимум на уровне взвода или отделения взвода. В ближайшие недели маловероятно, что Россия сможет достичь под Бахмутом значительного продвижения", - рассказывают в обзоре.

Разведка добавляет, что и российская, и украинская сторона понесли в этих боях большие потери.

В обзоре за 2 января рассказывали о боях за ключевую трассу к северу от Кременной.

В конце декабря Институт изучения войны допускал, что попытки россиян захватить Бахмут близки к кульминации, как это было на Херсонщине в августе: войска оккупантов заметно деградировали, им уже не хватает личного состава и боеприпасов.

Темы: БахмутДонецкая областьвойнаразведка
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