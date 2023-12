Британская разведка: Пик российского натиска на Бахмут позади, успех уже маловероятен

По оценкам британской разведки, период самых интенсивных атак российских сил под Бахмутом уже позади и дальнейшие успехи РФ в этом районе, по крайней мере в ближайшее время, маловероятны.

Об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании о войне в Украине за 3 января, пишет "Европейская правда".

Разведка отмечает, что примерно в середине декабря регулярные российские военные и наемники из группы Вагнера усилили частоту пехотных атак на позиции вокруг города, но пехоте оказывали очень незначительную поддержку.

"За последние 10 дней Украина направила существенные подкрепления на защиту этого сектора и частота атак российских войск, похоже, уменьшилась по сравнению с пиком в середине декабря... Наступательные операции РФ в этом районе сейчас осуществляются максимум на уровне взвода или отделения взвода. В ближайшие недели маловероятно, что Россия сможет достичь под Бахмутом значительного продвижения", - рассказывают в обзоре.

Разведка добавляет, что и российская, и украинская сторона понесли в этих боях большие потери.

