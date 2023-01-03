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Британська розвідка: Пік російського натиску на Бахмут минув, ближчим часом успіх малоймовірний

"Європейська правда"Вівторок, 3 січня 2023, 09:02

За оцінками британської розвідки, період найсильнішого наступу російських сил під Бахмутом вже минув і подальші успіхи РФ у цьому районі, принаймні найближчим часом, малоймовірні.

Про це йдеться в огляді Міноборони Британії про війну в Україні за 3 січня, пише "Європейська правда".

Розвідка зазначає, що приблизно у середині грудня регулярні російські військові та найманці з групи Вагнера посилили частоту піхотних атак на позиції довкола міста, але піхоті надавали дуже незначну підтримку. 

"За останні 10 днів Україна спрямувала суттєві підкріплення на захист цього сектора і частота атак російських військ, схоже, зменшилася, порівняно з піком в середині грудня… Наступальні операції РФ у цьому районі зараз здійснюються максимум на рівні взводу або відділення взводу. Найближчими тижнями малоймовірно, що Росія зможе досягти під Бахмутом значного просування", - розповідають в огляді.

Розвідка додає, що і російська, і українська сторона зазнали у цих боях великих втрат.

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В огляді за 2 січня розповідали про бої за ключову трасу на північ від Кремінної.

Наприкінці грудня Інститут вивчення війни припускав, що спроби росіян захопити Бахмут близькі до кульмінації, як це було на Херсонщині в серпні: війська окупантів помітно деградували, їм уже бракує особового складу та боєприпасів.

Теми: БахмутДонецька областьвійнарозвідка
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