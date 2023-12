Британська розвідка: Пік російського натиску на Бахмут минув, ближчим часом успіх малоймовірний

За оцінками британської розвідки, період найсильнішого наступу російських сил під Бахмутом вже минув і подальші успіхи РФ у цьому районі, принаймні найближчим часом, малоймовірні.

Про це йдеться в огляді Міноборони Британії про війну в Україні за 3 січня, пише "Європейська правда".

Розвідка зазначає, що приблизно у середині грудня регулярні російські військові та найманці з групи Вагнера посилили частоту піхотних атак на позиції довкола міста, але піхоті надавали дуже незначну підтримку.

"За останні 10 днів Україна спрямувала суттєві підкріплення на захист цього сектора і частота атак російських військ, схоже, зменшилася, порівняно з піком в середині грудня… Наступальні операції РФ у цьому районі зараз здійснюються максимум на рівні взводу або відділення взводу. Найближчими тижнями малоймовірно, що Росія зможе досягти під Бахмутом значного просування", - розповідають в огляді.

Розвідка додає, що і російська, і українська сторона зазнали у цих боях великих втрат.

