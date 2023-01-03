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Трагически погиб известный гонщик Кен Блок

Валентина РоманенкоВторник, 3 января 2023, 11:47
Кен Блок. фото из Википедии

Трагически ушел из жизни профессиональный американский гонщик Кен Блок.

Источник: motorsport, Автоцентр

Детали: Смерть 55-летнего гонщика наступила в результате аварии снегохода в штате Юта 2 января 2023 года по американскому времени.

Факт подтвердила его раллийная команда Hoonigan Racing Division.

"Кен был провидцем, первопроходцем и иконой. И, самое главное, отцом и мужем. Его будет невероятно не хватать. Пожалуйста, уважайте частную жизнь семьи в это время, пока они скорбят", - идет речь в сообщении.

 

У Блока остались жена и трое детей.

Гонщик участвовал в соревнованиях на скейтбордах, сноубордах и мотоциклах, а также за рулем всевозможных раллийных автомобилей. За время своей гоночной карьеры он много раз побывал на подиумах. Многие знают Кена Блока по видеороликам Gymkhana.

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Темы: спорт
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