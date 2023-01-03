Зеленский поблагодарил премьера Норвегии за энергетическую поддержку Украины

Президент Владимир Зеленский во вторник провел телефонный разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стьоре.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Зеленский написал в Twitter.

"Рассказал о рисках эскалации на фронте премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стьоре. Передал актуальные оборонные потребности Украины. Поблагодарил за поддержку, оказанную нашей энергетической инфраструктуре, и финансирование объемов газа для прохождения зимнего периода", - говорится в твите.

Норвежская сторона пока не публиковала сообщения о разговоре Йонаса Гара Стьоре и Зеленского.

Ранее глава государства провел телефонные разговоры с лидерами Великобритании и Нидерландов.

Как известно, Норвегия с начала полномасштабного вторжения России оказывает военную и гуманитарную помощь Украине.

В частности норвежское правительство выделило 1 млрд крон (около 100 млн евро) на восстановление инфраструктуры в Украине, а также подписало с Европейским Союзом соглашение о предоставлении почти 15 млн евро для миссии ЕС по тренировке украинских военных.

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В декабре правительство Норвегии инициировало согласование в парламенте многолетней программы поддержки Украины.