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Зеленський подякував прем’єру Норвегії за енергетичну підтримку України

"Європейська правда"Вівторок, 3 січня 2023, 17:01

Президент Володимир Зеленський у вівторок провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гарсм Стьоре.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Зеленський написав у Twitter.

"Розповів про ризики ескалації на фронті прем'єр-міністру Норвегії Йонасу Гару Стьоре. Передав актуальні оборонні потреби України. Подякував за підтримку, надану нашій енергетичній інфраструктурі, та фінансування обсягів газу для проходження зимового періоду", – йдеться у твіті.

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Норвезька сторона наразі не публікувала повідомлення про розмову Йонаса Гара Стьоре й Зеленського.

Раніше глава держави провів телефонні розмови з лідерами Британії та Нідерландів.

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Як відомо, Норвегія від початку повномасштабного вторгнення Росії надає військову та гуманітарну допомогу Україні.

Зокрема норвезький уряд виділив 1 млрд крон (близько 100 млн євро) на відновлення інфраструктури в Україні, а також підписав із Європейським Союзом угоду про надання майже 15 мільйонів євро для місії ЄС із тренування українських військових.

У грудні уряд Норвегії ініціював погодження в парламенті багаторічної програми підтримки України.

Теми: ЗеленськийНорвегіяпрезидент
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