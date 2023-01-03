Зеленський подякував прем’єру Норвегії за енергетичну підтримку України

Президент Володимир Зеленський у вівторок провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гарсм Стьоре.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Зеленський написав у Twitter.

"Розповів про ризики ескалації на фронті прем'єр-міністру Норвегії Йонасу Гару Стьоре. Передав актуальні оборонні потреби України. Подякував за підтримку, надану нашій енергетичній інфраструктурі, та фінансування обсягів газу для проходження зимового періоду", – йдеться у твіті.

Розповів про ризики ескалації на фронті Прем'єр-міністру Норвегії @jonasgahrstore. Передав актуальні оборонні потреби України. Подякував за підтримку, надану нашій енергетичній інфраструктурі, та фінансування обсягів газу для проходження зимового періоду. January 3, 2023

Норвезька сторона наразі не публікувала повідомлення про розмову Йонаса Гара Стьоре й Зеленського.

Раніше глава держави провів телефонні розмови з лідерами Британії та Нідерландів.

Як відомо, Норвегія від початку повномасштабного вторгнення Росії надає військову та гуманітарну допомогу Україні.

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Зокрема норвезький уряд виділив 1 млрд крон (близько 100 млн євро) на відновлення інфраструктури в Україні, а також підписав із Європейським Союзом угоду про надання майже 15 мільйонів євро для місії ЄС із тренування українських військових.

У грудні уряд Норвегії ініціював погодження в парламенті багаторічної програми підтримки України.