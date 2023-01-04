Пригожин пытается переложить ответственность за неудачи в Бахмуте на Минобороны РФ – ISW

Руководитель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин пытается переложить на Министерство обороны РФ ответственность за провалы в Бахмуте, считают аналитики Института изучения войны.

Источник: отчет ISW

Детали: Аналитики института пишут, что Евгений Пригожин попытался оправдать отсутствие прогресса ЧВК "Вагнер" в Бахмуте, чем подтвердил предыдущие оценки ISW о том, что российские силы в Бахмуте достигли кульминации.

Так, аналитики отмечают, что в интервью одному из российских пропагандистских медиа 31 декабря Пригожин заявил, что "вагнеровцы" не могут прорвать украинскую оборону в Бахмуте. Он рассказал, что наступательные операции являются очень изнурительными, поскольку каждый дом в городе является "крепостью". Пригожин рассказал, что украинцы имеют в Бахмуте оборонительные линии через каждые 10 метров, а потому российские войска должны зачищать здание за зданием.

"Это значительный поворот для Пригожина и первый раз, когда он представил ЧВК "Вагнер" в Бахмуте как фактически не преуспевшую. В октябре Пригожин заявлял, что "вагнеровцы", которые действуют в районе Бахмута, продвигаются за день на 100-200 метров. ЧВК "Вагнер" проводила информационные операции, утверждая, что она достигла успехов в Бахмуте без помощи других российских сил", – говорится в отчете ISW.

Аналитики считают, что Пригожин, вероятно, создает информационные условия для того, чтобы переложить ответственность за неудачи "вагнеровцев" в Бахмуте на Министерство обороны России или российскую оборонную промышленность.

"Наемники из "Вагнера" заявили Пригожину, что они не смогли прорвать украинские позиции в Бахмуте из-за недостаточного количества бронетехники, боеприпасов и 100-мм снарядов. Это заявление имеет целью снять личную ответственность с ЧВК "Вагнер" и Пригожина, приписывая их неспособность захватить Бахмут более широким проблемам распределения российских ресурсов", – отметили в институте.

ВИДЕО ДНЯ

Основные выводы ISW за 3 января: