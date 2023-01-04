Байден подтвердил, что США могут передать Украине БМП Bradley

Президент США Джо Байден заявил в среду, что рассматривается возможность предоставления Украине боевых машин Bradley для помощи украинцам в борьбе с российским вторжением.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Да", - сказал Байден, отвечая на вопрос, рассматривается ли такая возможность.

На прошлой неделе представитель Белого дома на условиях анонимности сказал Bloomberg, что США находятся в постоянном контакте с Украиной по обеспечению, которое ей нужно для защиты, и рассматривают возможность передачи БМП Bradley.

Он добавил, что боевые машины помогут украинским военным обеспечить "увеличение наземных боевых возможностей", а у США есть большое количество этой техники.

M2 Bradley - это основная боевая машина пехоты, находящаяся на вооружении механизированных войск армии США с 1980-х годов.

Как объясняет портал "Мілітарний", БМП Bradley обеспечит значительное увеличение боеспособности украинских наземных войск. В отличие от ранее предоставленных M113, Bradley вооружен мощной 25-мм пушкой и противотанковыми комплексами TOW.

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Ранее в Белом доме сказали, что Соединенные Штаты в ближайшее время объявят о новом пакете военной помощи Украине для отражения полномасштабного вторжения российских сил.

Общая военная помощь США для Украины достигла 21,9 миллиарда долларов с начала работы администрации Байдена.