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Байден подтвердил, что США могут передать Украине БМП Bradley

"Европейская правда"Среда, 4 января 2023, 21:20
Байден подтвердил, что США могут передать Украине БМП Bradley
ДЖО БАЙДЕН, ФОТО GETTY IMAGES

Президент США Джо Байден заявил в среду, что рассматривается возможность предоставления Украине боевых машин Bradley для помощи украинцам в борьбе с российским вторжением.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Да", - сказал Байден, отвечая на вопрос, рассматривается ли такая возможность.

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На прошлой неделе представитель Белого дома на условиях анонимности сказал Bloomberg, что США находятся в постоянном контакте с Украиной по обеспечению, которое ей нужно для защиты, и рассматривают возможность передачи БМП Bradley.

Он добавил, что боевые машины помогут украинским военным обеспечить "увеличение наземных боевых возможностей", а у США есть большое количество этой техники.

M2 Bradley - это основная боевая машина пехоты, находящаяся на вооружении механизированных войск армии США с 1980-х годов.

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Как объясняет портал "Мілітарний", БМП Bradley обеспечит значительное увеличение боеспособности украинских наземных войск. В отличие от ранее предоставленных M113, Bradley вооружен мощной 25-мм пушкой и противотанковыми комплексами TOW.

Ранее в Белом доме сказали, что Соединенные Штаты в ближайшее время объявят о новом пакете военной помощи Украине для отражения полномасштабного вторжения российских сил.

Общая военная помощь США для Украины достигла 21,9 миллиарда долларов с начала работы администрации Байдена.

Темы: оружиеСШАБайден
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