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Норвегия передала Украине 10 тысяч артснарядов

Ольга ГлущенкоЧетверг, 5 января 2023, 03:34
фото: forsvaret.no

Норвегия передала Украине еще 10 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

Источник: Министерство обороны Норвегии

Детали: Артиллерийские снаряды можно использовать в нескольких видах артиллерийских вооружений, в частности самоходных гаубицах M109.

"Для безопасности Европы и Норвегии важно, чтобы Украине удалось противостоять нападению России. Украина нуждается в международной поддержке в виде военной техники и подготовки собственных сил",- отметил министр обороны страны Бьорн Арилд Грам.

Он заявил, что Норвегия продолжит поддерживать Украину в 2023 году, а его ведомство проверит, какое оружие для ВСУ приобрести непосредственно у производителей.

Напомним: Норвегия выделяет миллиард крон (примерно 100 млн долларов) на восстановление инфраструктуры Украины после российских ударов.

Темы: Норвегияоружие
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