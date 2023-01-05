Норвегия передала Украине 10 тысяч артснарядов

Норвегия передала Украине еще 10 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

Источник: Министерство обороны Норвегии

Детали: Артиллерийские снаряды можно использовать в нескольких видах артиллерийских вооружений, в частности самоходных гаубицах M109.

"Для безопасности Европы и Норвегии важно, чтобы Украине удалось противостоять нападению России. Украина нуждается в международной поддержке в виде военной техники и подготовки собственных сил",- отметил министр обороны страны Бьорн Арилд Грам.

Он заявил, что Норвегия продолжит поддерживать Украину в 2023 году, а его ведомство проверит, какое оружие для ВСУ приобрести непосредственно у производителей.

Напомним: Норвегия выделяет миллиард крон (примерно 100 млн долларов) на восстановление инфраструктуры Украины после российских ударов.