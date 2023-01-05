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В ISW вычислили, как быстро Россия использует иранские дроны

Ольга ГлущенкоЧетверг, 5 января 2023, 04:33
ИРАНСКИЕ ДРОНЫ SHAHED 136, ФОТО MIL.IN.UA

Аналитики Института изучения войны (ISW) вычислили, что российские захватчики используют 1750 иранских беспилотников до мая 2023 года, если будут применять их с интенсивностью, как в период с сентября по декабрь 2022 года.

Источник: ISW

Детали: Российские войска все больше полагаются на беспилотники иранского производства в своей кампании ударов по украинской критической инфраструктуре и, вероятно, значительно исчерпали свои текущие запасы этих систем.

По данным ISW, Россия, вероятно, будет стремиться к дальнейшему двустороннему сотрудничеству с Ираном с целью обеспечения большего количества высокоточных систем вооружений для использования в Украине.

Как указывают эксперты, российские войска используют в Украине все обещанные 1750 беспилотников иранского производства до мая 2023 года, если они будут применять их такими же темпами, как в период с сентября по декабрь 2022 года.

Министерство обороны России снова изменило изложение и формат своих ежедневных оперативных сводок, что, по мнению военных аналитиков, имеет целью наполнить информационное пространство незначительными заявленными успехами и отвлечь внимание от значительных военных неудач.

Российское информационное пространство продолжает использовать официальные ответы на удар украинских HIMARS по российской базе в Макеевке для критики проблем в российском военном аппарате.

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Министерство обороны (МО) России обнародовало официальный ответ на удар 4 января и связало его с "наличием и массовым использованием личным составом, вопреки запретам, мобильных телефонов в зоне досягаемости систем вооружения противника".

При этом российские военные блогеры раскритиковали российское военное командование за некомпетентность.

Многие из блогеров утверждали, что российское военное руководство не понимает реалий, с которыми сталкиваются российские солдаты на фронте, и пытается переложить вину за собственные ошибки на "безликую массу" российских призывников.

Как отмечают аналитики института, продолжение формирования российских подразделений исключительно из мобилизованных призывников не приведет к созданию боевой мощи, соизмеримой с личным составом.

Основные выводы ISW относительно войны России против Украины по состоянию на 4 января:

  • Российское информационное пространство продолжает использовать официальную реакцию на удар украинских HIMARS по российской базе в Макеевке для критики проблем в военном аппарате РФ и его неготовности к устранению системных недостатков.
  • Продолжение формирования российских частей исключительно из мобилизованных призывников не приведет к созданию боевой мощи, соизмеримой с силами личного состава.
  • МО РФ снова изменило риторику и формат ежедневных оперативных сводок, что, вероятно, имеет целью наполнить информационное пространство незначительными успехами и отвлечь внимание от существенных военных неудач.
  • Начальник Главного управления военной разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские войска намерены начать масштабное контрнаступление по всей территории Украины весной 2023 года.
  • Российские войска все больше рассчитывают на беспилотники иранского производства для нанесения ударов по объектам критической инфраструктуры Украины, и Россия, вероятно, будет стремиться к дальнейшему двустороннему сотрудничеству с Ираном с целью обеспечения большего количества высокоточных систем вооружений для использования в Украине.
  • Оккупанты продолжали ограниченные контратаки с целью восстановления утраченных позиций вдоль линии Сватово-Кременная, поскольку украинские удары нанесли ущерб российской военной логистике в Луганской области.
  • Войска РФ продолжали наступательные операции вокруг Бахмута на фоне постоянных признаков того, что более широкое наступление может приближаться к кульминации.
  • Захватчики также продолжили наступательные операции на западных окраинах Донецка.
  • Кроме того, они восстанавливают силы и продолжают проводить оборонительные операции в Херсонской области.
  • Некоторые российские частные производители вооружений критикуют российскую военную кампанию.
  • Российские оккупационные власти 4 января продолжали принимать меры по решению административных вопросов, связанных с закреплением российского контроля над оккупированными территориями.

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Темы: РосcиявойнаавиаИран
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