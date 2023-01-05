В ISW вычислили, как быстро Россия использует иранские дроны

Аналитики Института изучения войны (ISW) вычислили, что российские захватчики используют 1750 иранских беспилотников до мая 2023 года, если будут применять их с интенсивностью, как в период с сентября по декабрь 2022 года.

Источник: ISW

Детали: Российские войска все больше полагаются на беспилотники иранского производства в своей кампании ударов по украинской критической инфраструктуре и, вероятно, значительно исчерпали свои текущие запасы этих систем.

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По данным ISW, Россия, вероятно, будет стремиться к дальнейшему двустороннему сотрудничеству с Ираном с целью обеспечения большего количества высокоточных систем вооружений для использования в Украине.

Как указывают эксперты, российские войска используют в Украине все обещанные 1750 беспилотников иранского производства до мая 2023 года, если они будут применять их такими же темпами, как в период с сентября по декабрь 2022 года.

Министерство обороны России снова изменило изложение и формат своих ежедневных оперативных сводок, что, по мнению военных аналитиков, имеет целью наполнить информационное пространство незначительными заявленными успехами и отвлечь внимание от значительных военных неудач.

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Российское информационное пространство продолжает использовать официальные ответы на удар украинских HIMARS по российской базе в Макеевке для критики проблем в российском военном аппарате.

Министерство обороны (МО) России обнародовало официальный ответ на удар 4 января и связало его с "наличием и массовым использованием личным составом, вопреки запретам, мобильных телефонов в зоне досягаемости систем вооружения противника".

При этом российские военные блогеры раскритиковали российское военное командование за некомпетентность.

Многие из блогеров утверждали, что российское военное руководство не понимает реалий, с которыми сталкиваются российские солдаты на фронте, и пытается переложить вину за собственные ошибки на "безликую массу" российских призывников.

Как отмечают аналитики института, продолжение формирования российских подразделений исключительно из мобилизованных призывников не приведет к созданию боевой мощи, соизмеримой с личным составом.

Основные выводы ISW относительно войны России против Украины по состоянию на 4 января:

Российское информационное пространство продолжает использовать официальную реакцию на удар украинских HIMARS по российской базе в Макеевке для критики проблем в военном аппарате РФ и его неготовности к устранению системных недостатков.

Продолжение формирования российских частей исключительно из мобилизованных призывников не приведет к созданию боевой мощи, соизмеримой с силами личного состава.

МО РФ снова изменило риторику и формат ежедневных оперативных сводок, что, вероятно, имеет целью наполнить информационное пространство незначительными успехами и отвлечь внимание от существенных военных неудач.

Начальник Главного управления военной разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские войска намерены начать масштабное контрнаступление по всей территории Украины весной 2023 года.

Российские войска все больше рассчитывают на беспилотники иранского производства для нанесения ударов по объектам критической инфраструктуры Украины, и Россия, вероятно, будет стремиться к дальнейшему двустороннему сотрудничеству с Ираном с целью обеспечения большего количества высокоточных систем вооружений для использования в Украине.

Оккупанты продолжали ограниченные контратаки с целью восстановления утраченных позиций вдоль линии Сватово-Кременная, поскольку украинские удары нанесли ущерб российской военной логистике в Луганской области.

Войска РФ продолжали наступательные операции вокруг Бахмута на фоне постоянных признаков того, что более широкое наступление может приближаться к кульминации.

Захватчики также продолжили наступательные операции на западных окраинах Донецка.

Кроме того, они восстанавливают силы и продолжают проводить оборонительные операции в Херсонской области.

Некоторые российские частные производители вооружений критикуют российскую военную кампанию.

Российские оккупационные власти 4 января продолжали принимать меры по решению административных вопросов, связанных с закреплением российского контроля над оккупированными территориями.

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