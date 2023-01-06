Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинцы не верят, что между политическим и военным руководством есть конфликт – КМИС

Ирина БалачукПятница, 6 января 2023, 14:27
Президент Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото Укринформа

Подавляющее большинство украинцев не верят, что между политическим и военным руководством страны есть серьезный конфликт, а также в то, что власть готова пойти на неприемлемые компромиссы с Россией.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 4-27 декабря 2022 года

Дословно социологи: "Только 10% украинцев сейчас верят, что между политическим и военным руководством существует серьезный конфликт, и доля таких респондентов с сентября по декабрь снизилась с 14% до 10%. Зато с 71% до 77% стало больше тех, кто убежден, что политическое руководство Украины и военное командование действуют слаженно как одна команда с общей целью победить в войне". 

 

Детали: Также с 73% до 76% выросло количество тех, кто считает, что Запад продолжает оказывать поддержку Украине и ожидает завершения войны на приемлемых для Украины условиях.

В то, что Запад устает от Украины и хочет, чтобы Украина вела переговоры с Россией, верят лишь 15% украинцев (столько же было в сентябре).   

 

Социологи отмечают, что в декабре, по сравнению с сентябрем, стало немного больше тех, кто считает, что власть готова пойти на неприемлемые компромиссы с Россией (с 5% до 7%).

Но при этом все равно абсолютное большинство (84%) украинцев убеждены, что власть не собирается и не пойдет на неприемлемые компромиссы с РФ (в сентябре таких было 87%). 

ВИДЕО ДНЯ
 

В КМИС подчеркнули, что такая тенденция наблюдается фактически во всех регионах, а также среди различных лингвистических категорий.

Исследование проходило 4-27 декабря 2022 года. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 2005 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым) в возрасте от 18 лет.

В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года (АР Крым, г. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

КМИС отмечает, что формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

В условиях войны, кроме указанной формальной погрешности, добавляется еще определенное систематическое отклонение, но, несмотря на это социологи считают, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.

Предыстория:

Присоединяйся к клубу читателей УП

Темы: социологияУкраинавойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоРоссияне обстреляли Бахмут во время "рождественского перемирия": 2 погибших и 13 раненых

Карту заминированных территорий создали в Украине

Пентагон подтверждает, что Россия нарушила объявленное ею же "перемирие"

видеоЕпифаний в Киево-Печерской Лавре проводит Рождественскую службу

Обновлено от 06:50Палата представителей США с 15 попытки избрала спикера

В России критикуют Путина за объявленное "перемирие" – ISW

Все новости...
социология
Более 80% русскоязычных литовцев негативно относятся к РФ – опрос
Постоянные атаки и энерготеррор РФ не поколебали украинцев: большинство – против уступок
54% украинцев хотят полного запрета УПЦ МП – КМИС
Последние новости
14:15
Патриарх Кирилл: Украинцы и русские - один народ, но есть "политический раскол"
13:52
Квартальная прибыль Samsung упала на 70% из-за снижения спроса на микросхемы
13:44
Умерла 115-летняя женщина, ставшая самым старым человеком в США
13:27
фотоРоссияне обстреляли Бахмут во время "рождественского перемирия": 2 погибших и 13 раненых
13:17
США давят на Италию, чтобы та как можно быстрее передала Украине ЗРК SAMP/T - СМИ
13:08
"Укрэнерго" прогнозирует увеличение потребления электричества из-за погоды, области получили лимиты
12:56
Следующая встреча в формате "Рамштайн" состоится в январе
12:50
Международные резервы Украины на начало года выросли до $28,5 миллиардов – НБУ
12:49
Как бесплатно получить лекарство от сердечно-сосудистых заболеваний: инструкция от НСЗУ
12:32
Лукашенко: Мы поддерживаем российских братьев, но не забываем и об украинцах
Все новости...