В Беларусь прибыли еще 15 вагонов с солдатами России – СМИ

В ночь на 6 января в Беларусь в 15 вагонах прибыли около 800 солдат России, кроме того, за последние сутки РФ отправила еще три эшелона с техникой и личным составом в Беларусь.

Источник: мониторинговая группа Беларускі Гаюн

Детали: По информации источников мониторинговой группы, в 02:10 по минскому времени через станцию Смоленск в направлении Беларуси проследовал эшелон с 15-ю пассажирскими вагонами. Эшелон мог прибыть в Оршу или Витебск. В вагонах ехали около 800 человек личного состава Вооруженных сил РФ. После остановки в Витебской области эшелон мог продолжить движение в Брестскую область, например, в район Барановичей.

Кроме того, за последние сутки в Барановичи прибыли три эшелона России.

Источники мониторинговой группы утверждают, что в 07:30 на железнодорожную станцию Полонка в Барановском районе Брестской области прибыл эшелон, в котором находилось около 30 вагонов-платформ с колесной техникой, 4 крытых вагона и 2 пассажирских вагона с личным составом. Среди техники замечены: Уралы, КамАЗы, БТРы, бензовозы.

Этот эшелон выехал еще 3 января с железнодорожной станции в Воронежской области России, которая расположена в приграничье с Луганской областью Украины.

Кроме этого, также известно, что в пятницу утром на железнодорожную станцию Слоним в Гродненской области прибыл еще один эшелон с техникой ВС РФ, в составе было около 27 вагонов-платформ с колесной и гусеничной техникой.

ВИДЕО ДНЯ

Также был замечен эшелон, который прибыл в Барановичи. Среди техники было замечено: около 43-х единиц КамАЗов и Уралов, БАЗ-6306, 5 бензовозов, 2 зенитные установки ЗУ-23-2, полевые кухни и бочки для воды. На многих грузовиках присутствует опознавательный символ "Z".