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В пожаре в Одесской области погибли женщина и трое детей

Ольга ГлущенкоСуббота, 7 января 2023, 02:18
Во время тушения пожара, фото ГСЧС

В Одесской области во время пожара погибла женщина и трое детей.

Источник: ГСЧС

Дословно: "6 января в 20:00 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в селе Белино в Подольском районе Одесской области.

На месте спасателями было установлено возгорание жилого дома открытым пламенем".

Детали: Пожар охватил площадь около 80 м кв., его спасатели ликвидировали в 20:50.

В результате пожара погибла женщина, а также трое ее детей 2018, 2019 и 2020 годов рождения.

Кроме того, пострадал мужчина, отец погибших детей. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

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"Причина пожара и детали пока устанавливаются", - отмечают в ГСЧС.

 
 

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Темы: Одесская областьпожардети
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