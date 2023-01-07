В пожаре в Одесской области погибли женщина и трое детей
Суббота, 7 января 2023, 02:18
В Одесской области во время пожара погибла женщина и трое детей.
Источник: ГСЧС
Дословно: "6 января в 20:00 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в селе Белино в Подольском районе Одесской области.
На месте спасателями было установлено возгорание жилого дома открытым пламенем".
Детали: Пожар охватил площадь около 80 м кв., его спасатели ликвидировали в 20:50.
В результате пожара погибла женщина, а также трое ее детей 2018, 2019 и 2020 годов рождения.
Кроме того, пострадал мужчина, отец погибших детей. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.
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"Причина пожара и детали пока устанавливаются", - отмечают в ГСЧС.